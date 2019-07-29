「巨無霸虎皮蛋糕」塞滿20吋行李箱！　網笑噴：超重請補差額

▲這行李箱肯定超重了！（圖／網友Elaine Liu授權提供，下同）

實習記者劉芊妤 ／採訪報導

橘貓就是狂！新北飼主Elaine Liu這天在整理出國用品，沒想到卻被眼前的景象嚇到。原來，貓咪「阿妙」想討抱，整坨身體躺進行李箱，卻將20吋的行李箱塞好塞滿，渾圓肥肚看上去像巨無霸虎皮蛋糕。Elaine Liu回神後笑說，「難怪大家說10隻橘貓9隻肥。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲本喵才不胖是骨架大！

照片中，可以看到阿妙肥美的身體佔據行李箱3分之2的空間，跟旁邊免洗褲的大小形成可愛對比。馬麻表示，「平常回家會先抱阿妙跟牠說說話，由於當天加班，所以一回家就瘋狂整理，阿妙應該是等我等到睡著，不過也因為這樣才看到驚人的畫面！」

▲Elaine Liu表示，小時候哪看得出來會長這麼肥！

馬麻納悶地說，印象中阿妙體重不超過10公斤，但是肥得像有15公斤一樣，而且牠很挑嘴平常吃不多，反而是另一隻名叫「黑米」的貓咪吃比較多，「阿妙應該是呼吸也會胖的體質。」

▲阿妙：哎呀！重心不穩跌倒了。

照片上傳到臉書社團「愛貓聯盟」網友紛紛笑說，「這應該超過手持行李7公斤的限制了」、「阿妙表示：這行李箱太小囉！」、「超重要補差額喔！」、「絕對是箱子太小了！」、「大橘為重」、「剩下來的空間剛好放罐頭」、「要加行李費」、「橘貓不意外。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲喵哥哥黑米比較愛吃，但是都吃不胖。

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