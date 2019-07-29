奶貓想媽媽　趁汪姊不備毛頭埋入腋下「拱背狂吸」2hrs

實習記者曾珮瑄／採訪報導

台中市1歲毛孩「咕雞」在沙發上熟睡，新來的小貓咪「米路」卻靜靜黏在旁邊，閉著眼將頭埋入咕雞身體。飼主郭芷妘好奇近看後，才發現小貓正在吸奶！但米路雖然噘著小嘴吸得入迷，卻沒發現自己「鎖定」的是姊姊的腋下，讓她看了覺得相當好笑。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

可以看到影片中，米路見咕雞熟睡，湊上前後身體縮成一團、開始埋頭狂吸，過程中牠不停喬姿勢，還默默將背拱起，連鏡頭靠近都絲毫未察覺，看得出相當沉醉；咕雞被揪起皮肉許久卻沒有驚醒。郭芷妘也表示，這次是因為剛出門回家，姊姊躺在沙發上早已斷電，才一點反應都沒有，後來米路吸了整整2個小時，仍沒有滿足才被她「強制中斷」。

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▲米路吸著姊姊咕雞的腋下。（圖／網友郭芷妘授權提供，下同）

郭芷妘會養育咕雞，是希望狗狗的出現能讓家人增加互動，而她中途照顧過不少貓咪，咕雞每每面臨新來的小客人，也都能做好大姊姊風範，常讓她覺得暖心，「得知米路從小在外流浪，一來是怕牠發生危險，一來也是為了讓狗狗隻身在家時能有個伴，領養帶回後不到一個禮拜，就看到牠們倆互動很親密，連睡覺都黏得很緊。」

▼米路還想吸奶被強行阻止，掙扎喵叫了。

興許是因為自幼小就被迫與媽媽分離又尚未斷奶，米路若突然想媽媽，就會將頭埋入姊姊身上，噘著嘴開始「瘋狂吸奶」；咕雞未生過小孩又已結紮，但卻對小貓有著母愛，每每都乖乖躺著，露出渾圓的粉肚，讓貓妹妹吸著皮肉，「咕雞被吸的部位不會痛，也沒有紅腫反應，被吸脖子時皮膚比較會發紅，但牠也很甘願，從來沒有抵抗過。」

兩個毛孩平常感情好，唯獨遇到吃的才會爭寵，這次的互動日常也讓網友們紛紛留言，「好有愛喔」、「感情真好」、「相親相愛啊！好暖的寶貝哦！」、「呼嚕好大聲」、「好乖喔，一直不動給貓咪吸」、「五告勾錐」、「好可愛喔！好疼愛牠的感覺，溫馨❤」、「吸完要幫腸腸擦乾，嚴防腸腸腋下發霉XD我家腸一不注意潮濕就皮膚發霉」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲咕雞相當疼米路。

▲毛孩的存在讓家庭氣氛更溫韾。

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