ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

奶貓想媽媽　趁汪姊不備毛頭埋入腋下「拱背狂吸」2hrs

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

實習記者曾珮瑄／採訪報導

台中市1歲毛孩「咕雞」在沙發上熟睡，新來的小貓咪「米路」卻靜靜黏在旁邊，閉著眼將頭埋入咕雞身體。飼主郭芷妘好奇近看後，才發現小貓正在吸奶！但米路雖然噘著小嘴吸得入迷，卻沒發現自己「鎖定」的是姊姊的腋下，讓她看了覺得相當好笑。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

可以看到影片中，米路見咕雞熟睡，湊上前後身體縮成一團、開始埋頭狂吸，過程中牠不停喬姿勢，還默默將背拱起，連鏡頭靠近都絲毫未察覺，看得出相當沉醉；咕雞被揪起皮肉許久卻沒有驚醒。郭芷妘也表示，這次是因為剛出門回家，姊姊躺在沙發上早已斷電，才一點反應都沒有，後來米路吸了整整2個小時，仍沒有滿足才被她「強制中斷」。

▲米路吸著姊姊咕雞的腋下。（圖／網友郭芷妘授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

▲米路吸著姊姊咕雞的腋下。（圖／網友郭芷妘授權提供，下同）

郭芷妘會養育咕雞，是希望狗狗的出現能讓家人增加互動，而她中途照顧過不少貓咪，咕雞每每面臨新來的小客人，也都能做好大姊姊風範，常讓她覺得暖心，「得知米路從小在外流浪，一來是怕牠發生危險，一來也是為了讓狗狗隻身在家時能有個伴，領養帶回後不到一個禮拜，就看到牠們倆互動很親密，連睡覺都黏得很緊。」

▼米路還想吸奶被強行阻止，掙扎喵叫了。

興許是因為自幼小就被迫與媽媽分離又尚未斷奶，米路若突然想媽媽，就會將頭埋入姊姊身上，噘著嘴開始「瘋狂吸奶」；咕雞未生過小孩又已結紮，但卻對小貓有著母愛，每每都乖乖躺著，露出渾圓的粉肚，讓貓妹妹吸著皮肉，「咕雞被吸的部位不會痛，也沒有紅腫反應，被吸脖子時皮膚比較會發紅，但牠也很甘願，從來沒有抵抗過。」

兩個毛孩平常感情好，唯獨遇到吃的才會爭寵，這次的互動日常也讓網友們紛紛留言，「好有愛喔」、「感情真好」、「相親相愛啊！好暖的寶貝哦！」、「呼嚕好大聲」、「好乖喔，一直不動給貓咪吸」、「五告勾錐」、「好可愛喔！好疼愛牠的感覺，溫馨❤」、「吸完要幫腸腸擦乾，嚴防腸腸腋下發霉XD我家腸一不注意潮濕就皮膚發霉」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲咕雞相當疼妹妹。

▲咕雞相當疼米路。

▲毛孩的存在讓家庭氣氛更溫韾。

▲毛孩的存在讓家庭氣氛更溫韾。

▼更多精彩內容。

關鍵字： 有點毛毛的奶貓臘腸狗毛孩

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

浮誇柴柴一天不見超興奮　耳朵狂開飛機！笑眼瞇成線

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

晚餐當前！狗狗轉身埋入「XXL把費」狂嗑　網：吃大..

長耳小黑喵奶叫超萌！　全身炸毛神複製《龍貓》「灰塵..

轉頭驚見10KG「變形奇異果」躺床打呼　網：花三天..

好奇肉球味！奴才伸長舌尖上下舔　貓皇驚醒「縮腿嚇翻..

柴柴早起把客廳「鋪上白雪」　跟賴床爸一起「罰掃地」

巨獅撲來！羚羊邁飛毛腿「花式拐彎」　保命絕招網驚呼

貪吃貓想嗑披薩瘋狂使出「蠻力抓抓」　媽ㄍㄧㄥ到手抖

影／阿嬤《獅子王》中毒抱孫嚕臉親　「小辛巴」被疼愛..

工地冒出浪橘...壯漢們不願趕　隔天偷帶「專屬飯碗..

法鬥烈日下敞開肉肚「蛙式彈跳」　爭相享受「清涼馬殺..

「咻息」一直鬧！柯基氣到找媽媽　結果讓牠崩潰：這母..

喵被問「媽美不美？」秒撇頭沉默　鏟屎官心碎...低..

肥汪被拍西瓜肚有「啵啵聲」　姐掛保證：這顆一定很甜..

二哈不洗澡在浴室前碎唸抗議　奴才神模仿「狗語」和牠..

軟Q汪翹屁股S型定格60秒　過來人一看嚇壞：快找醫..

與「非洲大蝸牛」沙發上相擁 輕柔療癒慢爬讓她紓壓身..

挑食歐告不吃飯！戲精把拔出絕招趴地上演搶食戲碼....

汪星人和把拔玩「猜零食遊戲」發現選錯邊...吐掉耍..

雞聲尖叫！戲精哈士奇不想打針 對醫生「狂飆XX娘」..

遭開17槍！汪星人眼中彈、耳被割 仍相信人類....

澳洲2條5米紫晶蟒「％％太激烈」　40公斤激情撞破..

小主人推「狗狗娃娃車」逛超市　網萌翻：幼兒版的媽媽..

騎車買早餐碰上壯碩累犯「結夥搶劫」　她嚇得慘叫：不..

房客領養貓引發房東一連串「失控行為」　網激動：還有..

菜市場必備神器→貓咪蒐集器　10秒內吸4喵...網..

黃金獵犬「嘴叼娃娃」眼神空洞　沮喪臉站原地...真..

叛逆女兒吵吃壽司卻只要醬油配飯　媽見「轉大人原因」..

恰雜某汪每天家暴狂啃爸　發現鏡頭...秒變淑女「溫..

心疼浪浪被驅趕！住戶門口放飼料「給牠吃飽」　暖舉背..

拿愛犬當背景曬「狗奴指甲照」　美甲師狂點頭：要的就..

台達電提供三菱重工儲能系統　運用於MHIET工廠

澳洲2條5米紫晶蟒「％％太激烈」　40公斤激情撞破..

「飛鳥溜索、樹屋溜滑梯」免費玩！南港公園成放電新基..

擅闖排水隧道摔落45公尺深懸崖　男辯景點太受歡迎了

私菸案重擊蔡英文選情？　羅友志：菸不致命！「錢」會..

2熱帶系統蠢動...南海擾動今明成熱帶低壓　周四起..

小心遲到！離境澳門8/5起「關櫃時間」改了　提前至..

愛不到就詛咒！他深夜衝心儀女住家　噴漆「無情有報應..

中職二軍／交流盃有新鮮感　施金典盼明年增隊

咖啡拿鐵中槍！專家揭「這些飲料＋牛奶＝鈣流失」....

寵物動物熱門新聞

汪身體呈祈禱姿　過來人一看嚇壞

媽壓2下召喚神器　牠飛奔秒現身

爭地位打架？回家驚見2汪「染紅..

德牧挨罵一臉委屈　結局笑翻網友

爸一句「借他玩」喵放尾狂甩逗兒

送養中途小貓　愛犬緊抱要牠留下

汪破收容所紀錄　因這限制沒人要

他談被毒蛇咬感覺：整個人靈魂要..

貓咪連2天坐窗邊　她走近看笑噴

江湖味噴發！呆萌汪一年後變大哥

憨厚汪床邊凝視　溫馨照4字毀壞

她接獲孕婦私訊　「請你的狗改名..

好奇法鬥開櫃子　秒變綠巨汪浩克

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

讀者迴響

熱門新聞

汪身體呈祈禱姿　過來人一看嚇壞

媽壓2下召喚神器　牠飛奔秒現身

爭地位打架？回家驚見2汪「染紅..

德牧挨罵一臉委屈　結局笑翻網友

爸一句「借他玩」喵放尾狂甩逗兒

送養中途小貓　愛犬緊抱要牠留下

汪破收容所紀錄　因這限制沒人要

他談被毒蛇咬感覺：整個人靈魂要..

貓咪連2天坐窗邊　她走近看笑噴

江湖味噴發！呆萌汪一年後變大哥

憨厚汪床邊凝視　溫馨照4字毀壞

她接獲孕婦私訊　「請你的狗改名..

好奇法鬥開櫃子　秒變綠巨汪浩克

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

買早餐撞見小貓曬太陽！近看哭慘

最新影片

更多

「咻息」一直鬧！柯基氣到找媽媽　結果讓牠崩潰：這母子倆沒救了

喵被問「媽美不美？」秒撇頭沉默　鏟屎官心碎...低8度吼：Hello！

肥汪被拍西瓜肚有「啵啵聲」　姐掛保證：這顆一定很甜啦！

二哈不洗澡在浴室前碎唸抗議　奴才神模仿「狗語」和牠溝通

軟Q汪翹屁股S型定格60秒　過來人一看嚇壞：快找醫生！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面