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雷射筆逗貓卻逗到「窗外新寵物」？　網笑噴敲碗：收編啦

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記者陳靜／採訪報導

到底誰才是真的貓啦！網友CuGi Chen家中有隻不愛玩雷射筆的虎斑貓「鴨鴨」，這天把拔想盡辦法要用紅光點來吸引主子注意，沒想到牠卻一如往常地完全不感興趣，反而是窗外來了1隻想被馴服的「新寵物」，牠激動地追著紅點東奔西跑，和淡定的鴨鴨瞬間成對比，讓網友看了全笑翻直呼，「收編了啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲雷射筆逗貓逗到壁虎。（圖／網友CuGi Chen授權提供）

▲逗到壁虎了啦！（圖／網友CuGi Chen授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

原來這隻對雷射筆愛不釋手的小動物是「壁虎」啊！其實早在3年前，飼主也曾經發生過一樣的事情，那時候他才得知，原來壁虎也會被紅光點吸引，甚至比家裡的鴨鴨還要好逗；同時他也發現比起紅點，主子似乎更愛追壁虎，於是只好拿出雷射筆逗壁虎，進而讓壁虎逗貓，促成這樣逗趣的新奇畫面。

▲雷射筆逗貓逗到壁虎。（圖／網友CuGi Chen授權提供）

▲「雷射筆現在落伍了啦～本喵不玩那個！」

CuGi Chen無奈笑說，其實鴨鴨是個非常傲嬌的貓咪，平時很黏人但不喜歡給抱，卻又很會用「哭」來達成想要的目的，不僅半夜上廁所時，會哭著要求爸爸陪牠下樓；甚至在牠發現牆上有壁虎時，也會哭著要人親手將牠抱上桌子玩才行，現在就連雷射筆也逗不動牠了，完全像是個王子貓一樣。

▲雷射筆逗貓逗到壁虎。（圖／網友CuGi Chen授權提供）

▲黏人卻又不喜歡抱抱的王子貓。

▲雷射筆逗貓逗到壁虎。（圖／網友CuGi Chen授權提供）

▲喵：抱人家去尿尿，現在。

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛笑回，「笑死，這壁虎前世是貓咪來的吧？」、「貓：......（OS：我就看你要玩多久）」、「好像貪食蛇喔」、「一次逗兩種，猛」、「原來壁虎會玩雷射筆！」、「壁虎玩得比貓還來勁啊！」、「原來是逗壁虎的，難怪我家的貓都不玩XD」、「妳要不要收編壁虎？」、「這隻壁虎很有趣，收了牠，然後把主子關在外面XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 壁虎雷射筆窗戶

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