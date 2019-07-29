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看到嬰兒秒收尾巴！　爸一句「借他玩」...喵秒放下變逗孩棒

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記者陳靜／採訪報導

「喵生好難，當哥哥還得逗小孩玩。」新竹網友蘇小芝家裡有隻聽話的貓咪「錢錢」，這天牠一如往常坐在專屬寶位休息，剛好把拔抱著弟弟來到身邊，主子一看到嬰兒興奮地靠近後，馬上把尾巴收起來，但是由於寶寶對喵尾非常有興趣，因此爸爸懇求錢錢「借他玩」，沒想到喵喵真的默默伸出尾巴狂甩，逗樂弟弟。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲貓咪把尾巴借弟弟玩。（圖／網友蘇小芝授權提供）

▲喵：只能玩一下下喔。（圖／網友蘇小芝授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

當天弟弟一坐到錢錢身邊後，便看著貓咪的尾巴不斷傻笑，雖然沒有伸手去抓，但卻讓錢錢感到壓力山大，於是牠默默地把尾巴收起來，直到聽見把拔要牠借弟弟玩一下，無奈地看了看爸爸，又望向媽媽後，才認命地將尾巴緩緩放下，原地當起「逗孩棒」左右擺動，也成功讓弟弟再度笑得合不攏嘴，畫面超有愛。

▲貓咪把尾巴借弟弟玩。（圖／網友蘇小芝授權提供）

▲「底迪好像...有點可愛。」

▲貓咪把尾巴借弟弟玩。（圖／網友蘇小芝授權提供）

▲果然是一家人無誤XD

馬麻笑說，事實上，聰明的錢錢一直都像是聽得懂人話一樣，只要呼喚牠的名字，就會咚咚咚地跑來，不爽的時候也會直接喵喵叫表達。不過，其實在弟弟剛到家裡時，錢錢吃醋吃得很兇，不僅不願靠近寶寶，甚至時常對爸媽生悶氣，還曾經半夜時獨自窩在另一間房睡覺，背影超落寞。

▲貓咪把尾巴借弟弟玩。（圖／網友蘇小芝授權提供）

▲只要呼喚錢錢，牠就會馬上現身。

▲貓咪把尾巴借弟弟玩。（圖／網友蘇小芝授權提供）

▲錢錢曾因為被冷落生悶氣。

▲貓咪把尾巴借弟弟玩。（圖／網友蘇小芝授權提供）

▲馬麻一早起來看到這個畫面又好笑又心疼。

經過了4、5個月後，現在的錢錢已經是個懂得照顧弟弟的好哥哥了，雖然家人暫時還是會讓他們保持距離，不過錢錢偶爾會偷偷坐在床邊守護弟弟，而寶寶也開始對喵哥哥產生了興趣，一舉一動都吸引著他的目光，常常被逗得呵呵大笑呢！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓咪把尾巴借弟弟玩。（圖／網友蘇小芝授權提供）

▲兄弟倆越來越喜歡和彼此待在一起了。

▲貓咪把尾巴借弟弟玩。（圖／網友蘇小芝授權提供）

▲其實錢錢也是個超級爸寶XD

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關鍵字： 喵喵尾巴

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