美食當前！吃貨柴「壓制奴才的手」刷存在感：給我吃一口

▲BonBon用頭壓制爸拔的手，狂刷存在感。（影／臉書粉專「柴犬BonBon和Yumi蠢呆萌日誌」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

柴犬BonBon超貪吃，為了享用美食總想些小把戲來達到目的。這天牠看到爸拔在吃肥嫩多汁的牛排，先使出神情對望的招術，發現沒用就改用頭壓制爸拔的手，狂刷存在感。不過，餐點實在不適合狗狗吃，讓爸拔無奈直呼，「這你不能吃，別煩我吃好料啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲柴：給我吃一口啦！

從影片中可見，BonBon將上半身的重量壓在爸拔手上，視線猛盯前方的薯條，討食技能堪稱滿點，爸拔因為手肘被壓住，行動變得緩慢不靈活，一人一狗展開有趣的攻防戰。馬麻表示，任何食物都逃不過BonBon的「豬鼻子」，只要吃東西牠都會饋在旁邊看，「之前吃肉肉大餐，牠不僅整碗嗑光還狂舔舌回味，汪生意義就是吃吧！」

▲BonBon：好香喔！

▲BonBon：出去玩好開心。

這段影片上傳到臉書社團「」吸引許多網友按讚留言，「超可愛」、「哎呦想吃」、「用念力告訴爸拔好想要」、「柴：不是說好一人一口」、「為了吃瞬間變得很聰明」、「這不按讚不行」、「吃貨的功力」、「柴：確定不給我吃？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲右邊那位表情沒擺好喔！

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