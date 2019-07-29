拿愛犬當背景曬「狗奴指甲照」　美甲師狂點頭：要的就是這感覺

▲馬麻拿愛犬當背景曬指甲美照。（圖／網友李芷柔授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

桃園飼主李芷柔分享做指甲的照片，不過網友的目光全聚焦在背景上。原來美甲師請她回傳照片，由於手邊沒有文青小物當背景，怕影響美觀就問對方「要怎麼辦？」，美甲師回答，「握你想握的東西，有看到指甲就好！」這時第一個浮現在她腦海的，就是愛犬QQ的身影。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲馬麻以狗狗當指甲主題！

李芷柔表示，QQ是收容所出來的孩子，那時有瑪爾濟斯、吉娃娃、雪納瑞一起開放認養，其他狗狗被輪流抱出來，牠卻獨自縮在角落，眼神流露出羨慕，「本來我想領養雪納瑞，聽到有人也有意願時，決定放手給QQ一個機會，讓牠享受被人疼愛的滋味。」

起初個性膽小的QQ完全不敢出門或是吃飯，馬麻為了減少牠的不安，便趴在地上與牠輕聲說話，摸頭安撫給予安全感，時間一久，逐漸培養出深厚感情。現在歐告已經可以在外自由跑跳，臉上的表情更以笑容取代害怕。

▲QQ剛到家表情有些膽怯害怕。

▲QQ已經可以在外奔跑，臉上也多出許多笑容。

這次馬麻拿QQ當背景來展示指甲，清楚可見食指畫的是狗狗、無名指是腳掌、小指則是指鏟屎，完美展現狗奴的日常。逗趣的是，由於拍攝時間過長，歐告的表情逐漸母湯，眼神死盯著眼前壞掉的奴才。美甲師收到照片後滿意地說，「每一個指甲背後都有真實的故事，而不是鎂光燈下營造的感覺。」

▲歐告：拍攝超時沒力氣，拿肉肉來補償我。

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」吸引許多網友按讚留言，「非常有創意」、「很天然的毛皮背景」、「背景版太可愛會失焦喔！」、「這背景很加分」、「我笑了」、「超配合主題」、「超顯色！很可以」、「創意滿點。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲QQ：我有漂亮馬麻愛我喔！

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