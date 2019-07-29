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「紅藍吸蜜鸚鵡」走私變新寵！住豪華公寓還偷吃鄰居食物

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▲「紅藍吸蜜鸚鵡」走私變動物園新寵！入住豪華公寓還偷吃鄰居食物。（圖／臺北市立動物園提供）

▲目前臺北市立動物園共有八隻紅藍吸蜜鸚鵡，數量竟已是全球動物園人工圈養個體數之冠。（圖／臺北市立動物園提供）

記者林韋辰／綜合報導

臺北市立動物園新開幕的穿山甲館，入住了可愛的新鄰居！牠們來自印尼熱帶林地的紅藍吸蜜鸚鵡，由於棲地被破壞和寵物市場貿易造成的獵捕壓力，導致牠們的野外族群岌岌可危。穿山甲館裡的紅藍吸蜜鸚鵡，來源正是透過林務局野生動物收容救傷計畫，因查緝走私而送至動物園收容的個體。這3隻最近從動物園收容中心搬至穿山甲館的新家，在保育員們的細心照料下，每隻都已經順利適應新的環境。

紅藍吸蜜鸚鵡（Eos histrio）被IUCN自然生態保育聯盟紅皮書列為瀕危物種，牠們的野外族群因面臨棲地破壞及獵捕壓力，數量正持續銳減。動物園裡的紅藍吸蜜鸚鵡最早來源，是由於林務局等單位查緝走私，而送到動物園收容。園方表示，令人驚訝的是，「目前園內共有八隻紅藍吸蜜鸚鵡，數量竟已是全球動物園人工圈養個體數之冠！」目前入住穿山甲館的是小名右右、藍莓及#11的三隻個體，其他五隻則仍在收容中心進行保育繁殖。

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▲「紅藍吸蜜鸚鵡」走私變動物園新寵！入住豪華公寓還偷吃鄰居食物。（圖／臺北市立動物園提供）

▲紅藍吸蜜鸚鵡由於棲地被破壞和寵物市場貿易造成的獵捕壓力，導致牠們的野外族群岌岌可危。

相較於收容中心所能提供的空間，穿山甲館內紅藍吸蜜鸚鵡的新家，可說是大幅升級的「豪華公寓」，因為這可是從地下一樓打通至三樓的挑高網籠。園方提到，在這間豪華公寓中，還有許多不同的室友，如虹彩吸蜜鸚鵡和維多利亞冠鴿。綠色身影的虹彩吸蜜鸚鵡是由民眾所捐贈，因此較紅藍吸蜜鸚鵡顯得更親近人。紅藍吸蜜鸚鵡中的「右右」和「藍莓」特別喜歡黏在一起，讓許多遊客誤會牠們是一對情侶，但其實牠們可是對好姊妹呢。平常形影不離的牠們，一旦有人靠近，就會發出高頻率的叫聲來威嚇打擾牠們的人，就連保育員也時常拿牠們沒轍。

吸蜜鸚鵡平時最愛吃的食物是蘋果和香蕉，平常吃不夠時，牠們也很愛捉弄混養在一起的室友維多利亞冠鴿，趁著冠鴿不注意時，跑去偷吃一點牠們的食物。動物園表示，吸蜜鸚鵡及冠鴿們住的豪華公寓座落於穿山甲館二樓、石尚熱雨咖啡館對面的「野外工作站」後方。

▲「紅藍吸蜜鸚鵡」走私變動物園新寵！入住豪華公寓還偷吃鄰居食物。（圖／臺北市立動物園提供）

▲穿山甲館裡的紅藍吸蜜鸚鵡，來源正是透過林務局野生動物收容救傷計畫，因查緝走私而送至動物園收容的個體。

「野外工作站」內的大片玻璃前罩著仿賞鳥牆設計的迷彩網，目的就是為了降低吸蜜鸚鵡及冠鴿們面對遊客的壓力，讓牠們可以自由自在地活動，而遊客也能夠近距離觀察到動物的行為。動物園要特別提醒大家，野外工作站內禁止飲食，因此民眾進入觀察吸蜜鸚鵡、冠鴿們曬太陽時，或互相玩樂的可愛模樣前，請先將手中食物塞進包包，以免被牠們偷吃。

更多精彩影片：

關鍵字： 紅藍吸蜜鸚鵡林務局野生動物收容救傷計畫

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