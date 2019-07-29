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看奴才要出門！乳牛貓手掌壓大腿　「霸氣move撲倒」：休想逃～

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記者林韋辰／綜合報導

「喵：沒朕的允許不准走！」今年6歲的Mini是一隻貪吃又黏人的乳牛貓，這天看到奴才吳大維要出門，竟然用厚實的前腳壓住大腿，霸氣「喵喵叫」阻止他起身。如此可愛的場景被奴才給錄下，心想這樣的「留人舉動」，實在讓人捨不得離開啦。

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奴才表示，這天準備出門，結果被Mini絆住無法離開。從片中可見，Mini小手手壓住奴才腿，用兇狠的氣音「喵～」。奴才受不了這樣的撒嬌，用手摸摸寶貝的身體，笑喊「（我）可不可以走啦？」，結果Mini看了一眼，下秒展開大絕招，直接Move撲倒對方。

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▲休想逃！貓奴想出門被主子壓大腿　「霸氣撲倒」：給朕留下～（圖／翻攝自即新聞）

面對Mini甜蜜蜜的行為，奴才也捨不得地說「好啦～我不走了！」。至於可愛的Mini是一隻十分膽小的貓，但遇到陌生人又可以馬上「敞開肚肚」給摸。奴才也提到，Mini黏人外，也是最佳陪讀的小夥伴，會守在旁邊看爸爸讀書，或是站在前面「監督」他寫書法。

Mini過去是一隻在外流浪的貓咪，當時奴才看到牠非常瘦弱、罹患皮膚病，眼睛也睜不開，獨自在外吹風淋雨的模樣十分可憐。好在牠被奴才撈回家，細心照顧了一陣子，身體才逐漸健康、體態也明顯發福，「Mini的出現」帶給家人無限的歡樂與笑聲。

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▲休想逃！貓奴想出門被主子壓大腿　「霸氣撲倒」：給朕留下～（圖／翻攝自即新聞）

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