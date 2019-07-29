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房客領養貓引發房東一連串「失控行為」　網激動：還有房間嗎

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▲貓咪阿寶。（圖／網友Lin Echi授權提供）

房東得知房客養貓，難掩喜悅心情。（圖／網友Lin Echi授權提供）

實習記者劉芊妤／採訪報導

身兼房東的Lin Echi是標準貓奴，特地在租屋網標明可寵，由於房客全都養狗，讓她心裡有些小失落。沒多久，神奇的事發生了，Lin Echi收到房客領養貓咪的照片，難掩激動地回傳一連串失控訊息，事後忍不住笑說，「房客會不會開始找房子了？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓咪阿寶。（圖／網友Lin Echi授權提供）

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▲Lin Echi得知房客接貓咪回家，忍不住直呼，「想看粉紅肉球」。

Lin Echi表示，當初房子出租時，先生給很大的空間，於是靈機一動，強調要找有寵的房客，一來是了解帶寵找房的困難，二來是自己不能養多，但若是房客養，老公就不會碎碎唸，「努力幫房客多想一點，反而是我擔心會不會讓對方覺得太熱情有壓力。」

▲房東營造寵物友善環境 。（圖／網友Lin Echi授權提供）

Lin Echi特地打造相片牆，想讓房客分享他們的寵物照片。

當初Lin Echi看年輕女孩帶著眼盲的狗狗找房子，聽完狀況後，就決定出租了，雖然有不少貓奴表示有入住意願，但她認為這是最好的選擇。Lin Echi提到，「很感謝她領養一隻貓咪，真心覺得當初的決定很正確，我以她為榮。」

▲貓咪阿寶。（圖／網友Lin Echi授權提供）

貓咪名叫阿寶。（圖／網友邱翊涵授權提供，下同）

這則貼文分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」意外釣出房客邱翊涵在底下回應，「很開心能遇到愛動物的房東，雖然有點偏心貓皇，還好阿肥不會吃醋。」Lin Echi開玩笑地說，「剛發現我家房客也在社團，拜託不要搬走，我會學著冷靜點！」

邱翊涵也提到，當初跟男友說要養貓時，他還擔心房東不准，「我就告訴他，房東是貓奴耶！當初她知道我養的不是貓還很失望。」

▲貓咪阿寶。（圖／網友Lin Echi授權提供）

阿寶：來比賽誰吃地快

貼文一出引來許多網熱議，「還有缺房客嗎？」、「這個房東可以」、「房東表示：已入坑」、「好想跟你租房子！」、「房東要冷靜哈哈」、「房東娘妳也太嗨，整個失心瘋哈哈」、「房東可能會藉收房租名義去吸貓」、「缺房客嗎快告訴我地址。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲貓咪阿寶。（圖／網友Lin Echi授權提供）

▲阿寶和汪哥哥阿肥感情相當好。

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關鍵字： 貓咪主子房東房客

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