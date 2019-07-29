黃金獵犬「嘴叼娃娃」眼神空洞　沮喪臉站原地...真相超可愛！

▲阿金咬著娃娃站著不動，其實正在忙呢！（圖／臉書粉專「歐哈歐蕾的小星球」授權提供，下同）



記者吳鎮良／綜合報導

有時看到的並不等於你想得那樣。飼主Yuri Chen‎最近在臉書PO出一張照片，畫面中黃金獵犬「歐哈」站在原地動也不動，而且眼神看起來無精打采，最特別的是牠還叼著一個螢光黃的娃娃，網友看了紛紛懷疑是不是狗狗心情不好，但是當馬麻親自在留言處解釋後，才終於讓大家鬆了一口氣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主Yuri Chen日前在《ETtoday寵物雲》創辦的寵物社團「有點毛毛的」分享一張照片並註解說，「尿尿帶玩具，萬姨應該邊拍邊偷笑吧！」別看歐哈好像動也不動地站著，其實可忙著呢！因為仔細一看，在牠的下半身有一道「水柱」噴出，原來牠只是在專心尿尿啦～

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▲歐哈的姐姐歐蕾笑容超甜！



可愛的歐哈因為怕自己去上廁所的時候，有其他狗狗會搶走牠的玩具，於是才出此下策，顧牢牢的模樣讓人看了忍不住會心一笑！值得一提的是，歐哈還有一位汪姐姐「歐蕾」，愛睡覺的牠有次到外面跑到一半，突然趴在一攤水窪上，臉上露出燦爛的笑容，但事實上牠已經睡著了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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▲歐蕾跑累了趴在地板上露燦笑，但其實牠已經睡著了！

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