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騎車買早餐碰上壯碩累犯「結夥搶劫」　她嚇得慘叫：不行呀～

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實習記者曾珮瑄／綜合報導

高雄網友嵐嵐這天騎車遇到平時餵養的米克斯浪浪，停下腳步後，狗狗一溜煙衝上前，她原本以為對方是來討摸，未料竟是鎖定了掛在機車上的食物，還不斷蹭頭想搶著吃。嵐嵐當下慌張，嘴裡不斷說著「不行」瘋狂阻擋，卻意外引來其他狗同伴爭相上前跟著湊熱鬧，場面變得十分混亂。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲買個早餐遇到搶劫犯。（圖／有點毛毛的／網友嵐嵐授權提供，下同）

▲買個早餐遇到搶劫犯。（圖／有點毛毛的／網友嵐嵐授權提供，下同）

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嵐嵐平常有多的食物，就會拿來餵這些浪犬，沒想到小時候曾被路邊獼猴搶過早餐的自己，長大後連在外都被狗狗包圍，「牠們在工廠附近流浪，有工人定期會餵食飼料，久而久之幾隻狗狗不但親人也都長得胖嘟嘟，一開始我看到狗狗成群結隊，也以為牠們會追人、追車，但其實不會唷！是因為餵過，所以會認我的車聲。」

趣味的影片獲得網友留言，「還好不是搶錢包」、「結夥搶劫」、「聽到『早餐』更狂」、「牠認得你的感覺」、「分牠們吃吧」、「你是不是後悔沒放進後車廂裡面了」、「真的肚子餓了，分點給牠們吃」、「以後順便帶點狗糧引開牠們吧！」、「這回合放棄早餐，明天再多買一些XD」、「妳一定有餵過牠們齁～牠根本搶到在跟妳玩了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲浪浪們看見機車有掛東西，通常都很感興趣。

▲浪浪們看見機車有掛東西，通常都很感興趣。

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關鍵字： 有點毛毛的浪浪

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