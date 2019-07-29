外來入侵種「綠水龍」出沒！獵龍行動奏效　新北：不要再棄養！

▲綠水龍出沒獵龍行動奏效，新北持續監控與移除。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局自2013年啟動「獵龍行動」，在新店安坑及紅水仙溪靠林口一帶附近，進行監控與移除外來入侵動物「綠水龍」的工作，以保護當地物種及其生存環境，市府仍會持續監測和移除工作。

農業局自2013年開始，以新店安坑為起點，委託銘傳大學向高世老師專業團隊清除，並配合林務局專案計畫共同編列經費，這2年每年預算約30萬元。近年來新店安坑族群已有下降趨勢，2019年改為針對紅水仙溪及其兩岸包括林口、八里地區進行清除作業，依狀況會適時調整經費加強清除能量；新店安坑也會持續監測。

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▲綠水龍出沒獵龍行動奏效。

向高世表示，綠水龍的移除工作，雖然最早都是由民眾目擊單隻或零星的個體，但之後確認該區域是否有建立族群及移除的工作皆是由團隊來執行；移除工作自2013年以來每個年度皆有進行，而只要前一年度有進行移除工作的溪段，隔年同區段的數量都會明顯地下降，只要有持續的經費支持，成效都是顯著的。

農業局表示，獵龍行動需要全民共同參與，如有發現綠水龍行蹤，農業局將會同專業團隊前往處理，農業局再度呼籲勿再棄養綠水龍，外來入侵物種的發生，市府仍會持續監測和移除工作，避免造成生態危機。請民眾撥打專線02-2965-4824或02-2960-3456轉3122。

▲綠水龍出沒獵龍行動奏效，市府仍會持續監測和移除工作，避免造成生態危機。