ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

外來入侵種「綠水龍」出沒！獵龍行動奏效　新北：不要再棄養！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲ 綠水龍出沒獵龍行動奏效 新北持續監控與移除。（圖／新北市農業局提供）

▲綠水龍出沒獵龍行動奏效，新北持續監控與移除。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局自2013年啟動「獵龍行動」，在新店安坑及紅水仙溪靠林口一帶附近，進行監控與移除外來入侵動物「綠水龍」的工作，以保護當地物種及其生存環境，市府仍會持續監測和移除工作。

農業局自2013年開始，以新店安坑為起點，委託銘傳大學向高世老師專業團隊清除，並配合林務局專案計畫共同編列經費，這2年每年預算約30萬元。近年來新店安坑族群已有下降趨勢，2019年改為針對紅水仙溪及其兩岸包括林口、八里地區進行清除作業，依狀況會適時調整經費加強清除能量；新店安坑也會持續監測。

請繼續往下閱讀...

▲ 綠水龍出沒獵龍行動奏效 新北持續監控與移除。（圖／新北市農業局提供）

▲綠水龍出沒獵龍行動奏效。

向高世表示，綠水龍的移除工作，雖然最早都是由民眾目擊單隻或零星的個體，但之後確認該區域是否有建立族群及移除的工作皆是由團隊來執行；移除工作自2013年以來每個年度皆有進行，而只要前一年度有進行移除工作的溪段，隔年同區段的數量都會明顯地下降，只要有持續的經費支持，成效都是顯著的。

農業局表示，獵龍行動需要全民共同參與，如有發現綠水龍行蹤，農業局將會同專業團隊前往處理，農業局再度呼籲勿再棄養綠水龍，外來入侵物種的發生，市府仍會持續監測和移除工作，避免造成生態危機。請民眾撥打專線02-2965-4824或02-2960-3456轉3122。

▲ 綠水龍出沒獵龍行動奏效 新北持續監控與移除。（圖／新北市農業局提供）

▲綠水龍出沒獵龍行動奏效，市府仍會持續監測和移除工作，避免造成生態危機。

關鍵字： 新北綠水龍獵龍行動

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

浪浪別哭-狗狗一直搞破壞怎麼辦！教你用八種玩具解決煩惱

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

歐告揪同伴跳水田...鄉音爸崩潰喊「不不不！」　2..

看到嬰兒秒收尾巴！　爸一句「借他玩」...喵秒放下..

影／軟Q汪翹屁股拉筋...「身體呈S型」定格60秒..

養貓就滾出去！他收編浪浪被媽打槍　1年後再帶回....

哥哥放假回家了！黃金又哭又叫來回衝..咬起牽繩想散..

滯銷578天破紀錄！收容所狗狗渴望被愛　卻因這限制..

半夜盯馬麻發呆！貓咪連2天坐窗邊...她走近看笑到..

爭地位打架？回家驚見2汪滿身傷　地板「染紅」嚇壞媽

法鬥開櫃子變身「綠巨汪浩克」　見到媽甜笑亂跳…地板..

一年後江湖味噴發！呆萌汪進化流氓大哥　5千人敬禮：..

「咻息」一直鬧！柯基氣到找媽媽　結果讓牠崩潰：這母..

喵被問「媽美不美？」秒撇頭沉默　鏟屎官心碎...低..

肥汪被拍西瓜肚有「啵啵聲」　姐掛保證：這顆一定很甜..

二哈不洗澡在浴室前碎唸抗議　奴才神模仿「狗語」和牠..

軟Q汪翹屁股S型定格60秒　過來人一看嚇壞：快找醫..

與「非洲大蝸牛」沙發上相擁 輕柔療癒慢爬讓她紓壓身..

挑食歐告不吃飯！戲精把拔出絕招趴地上演搶食戲碼....

汪星人和把拔玩「猜零食遊戲」發現選錯邊...吐掉耍..

雞聲尖叫！戲精哈士奇不想打針 對醫生「狂飆XX娘」..

遭開17槍！汪星人眼中彈、耳被割 仍相信人類....

外來入侵種「綠水龍」出沒！獵龍行動奏效　新北：不要..

《冰與火》珊莎愛犬被撞斃　警拒受理…原因讓愛狗人都..

汪愛上中途喵…被傳染以為自己是貓咪　主人成全結局暖..

特／明明沒東西！貴賓對牆猛吠...飼主發毛問老師：..

看奴才要出門！乳牛貓手掌壓大腿　「霸氣move撲倒..

澳洲2條5米紫晶蟒「％％太激烈」　40公斤激情撞破..

小主人推「狗狗娃娃車」逛超市　網萌翻：幼兒版的媽媽..

騎車買早餐碰上壯碩累犯「結夥搶劫」　她嚇得慘叫：不..

房客領養貓引發房東一連串「失控行為」　網激動：還有..

菜市場必備神器→貓咪蒐集器　10秒內吸4喵...網..

林吟蔚遲到1小時...發文「我是邊緣人被排擠」　好..

快訊／快速道路停車被3連撞！嘉義男「雙腿截斷」　家..

陳菊挨批私菸案「毫髮無傷」　黃國昌臉一沉…吐33字..

新聞放送事故！　「男男握GG」色情按摩無碼播出…全..

劉亦菲車內熟睡被看光！　自嘲「有沒有流口水」…網笑..

林書豪苦等邀約曾說回金州會是好故事　勇士簽柯瑞妹夫..

哈利、梅根被爆發鄰居「規則清單」　不能說話、摸狗、..

獨／賀一航走了…沈玉琳確定掰了《我愛冰冰Show》..

F-16戰機試射魚叉飛彈命中靶艦　成功驗證對海戰術

《A3!》繁中版宣布參展2019漫博　攤位設計搶先..

寵物動物熱門新聞

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

爸一句「借他玩」喵放尾狂甩逗兒

汪身體呈祈禱姿　過來人一看嚇壞

他養貓被打槍　1年後結局神展開

哥哥放假了！黃金又哭又叫想散步

汪破收容所紀錄　因這限制沒人要

貓咪連2天坐窗邊　她走近看笑噴

爭地位打架？回家驚見2汪「染紅..

好奇法鬥開櫃子　秒變綠巨汪浩克

江湖味噴發！呆萌汪一年後變大哥

老師點名少一位　網見遲到汪笑炸

德牧挨罵一臉委屈　結局笑翻網友

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

5米紫晶蟒％％太激烈　撞破屋頂

讀者迴響

熱門新聞

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

爸一句「借他玩」喵放尾狂甩逗兒

汪身體呈祈禱姿　過來人一看嚇壞

他養貓被打槍　1年後結局神展開

哥哥放假了！黃金又哭又叫想散步

汪破收容所紀錄　因這限制沒人要

貓咪連2天坐窗邊　她走近看笑噴

爭地位打架？回家驚見2汪「染紅..

好奇法鬥開櫃子　秒變綠巨汪浩克

江湖味噴發！呆萌汪一年後變大哥

老師點名少一位　網見遲到汪笑炸

德牧挨罵一臉委屈　結局笑翻網友

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

5米紫晶蟒％％太激烈　撞破屋頂

媽壓2下召喚神器　牠飛奔秒現身

最新影片

更多

「咻息」一直鬧！柯基氣到找媽媽　結果讓牠崩潰：這母子倆沒救了

喵被問「媽美不美？」秒撇頭沉默　鏟屎官心碎...低8度吼：Hello！

肥汪被拍西瓜肚有「啵啵聲」　姐掛保證：這顆一定很甜啦！

二哈不洗澡在浴室前碎唸抗議　奴才神模仿「狗語」和牠溝通

軟Q汪翹屁股S型定格60秒　過來人一看嚇壞：快找醫生！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面