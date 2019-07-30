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甜嗓妹問：螃蟹為什麼要吃土？　她「5字神回」網心酸：真貼切

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記者吳鎮良／綜合報導

距離領薪水還有兩週，卻已經準備要吃土了！大陸有名女網友這晚在戶外散步時，看到河口邊有隻螃蟹爬到岸邊覓食，感到驚訝的她向友人問說，「呦～牠為什麼要吃土啊？」朋友聽到後下秒立刻說出5個字回覆。影片在網路上曝光後引發網友熱議，許多人聽到影片中友人的回答不禁感覺心裡酸酸的......。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

許姓網友上周六（28日）在臉書公開社團轉貼這段抖音視頻並打趣註解，「又是到了月底吃土的時候，快標記你們的債主、分享給他們，拜託還錢。」畫面中，一隻體色青綠的螃蟹浮出水面在岸邊吃晚餐，專心地用自己面具絨毛的螯足，朝著眼前的泥土夾下去，並且一口一口往嘴裡送。

螃蟹為什麼吃土？她5字神回網心酸（圖／翻攝自抖音）

▲網友以螃蟹吃土的行為，來比喻現代人月底沒錢。（圖／翻攝自抖音，下同）

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螃蟹為什麼吃土？她5字神回網心酸（圖／翻攝自抖音）

▲螃蟹吃到一半就沉浸水裡。

有名女子疑似是第一次看到螃蟹覓食，見到眼前的畫面忍不住用甜甜的嗓音問說，「呦～牠為什麼要吃土啊？」結果一旁朋友聽到後，認真且淡定的回說，「牠沒錢阿牠！」一會兒後，螃蟹又繼續吃了吃幾口，最後沉進水裡默默地離開，彷彿是被說中了心聲。

這段影片很快就入500多名網友按讚、分享，許多人看完都在底下留言笑說，「心有戚戚焉」、「不用標記，我自己就是了！」、「哈哈哈我已經在吃土囉」、「借錢不還以後誰敢借？X！我也吃土了」、「吃土吃習慣囉」、「土很好吃（咬咬」「心裡一陣酸意」。

＊其實大部分的絨毛蟹都是在晚上爬到沙土地覓食，因為在牠的環境裡食物是靠每天的漲潮所帶來的細質食物，而且沙土裡面具有豐富的有機物質，但如果有死掉的海洋生物如魚蝦等等，牠們也會吃喔！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 螃蟹抖音吃土月底

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