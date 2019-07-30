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消防員出任務回來「便當變空了！」　他架攝影機揪內賊...真相上千人笑翻

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記者吳鎮良／綜合報導

日防夜防，家賊難防。新竹市區的一間消防局裡，最近發生了一件匪夷所思的事，由於隊員經常用餐到一半就緊急出任務，但返回隊上後，卻發現出勤前的便當莫名消失、不翼而飛。為了找出真相，隊員楊咔蹦悄悄地架設了手機錄影，接著假裝出任務，果然立刻揪出這名吃裡扒外的「內賊」！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

楊咔蹦日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片並註解說，「一開始懷疑自己記錯了，後來懷疑有人偷吃，可惡！今天為了逼內賊露餡，全體隊員不惜假裝急忙出任務，刻意留下空無一人的房間與部分餐點於桌上，終於把你這吃裡扒外的背骨小子揪出來！」

消防員緊急出任務，內賊猛嗑便當。（圖／有點毛毛的／消防隊員楊咔蹦提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲新竹消防隊員最近發現出任務回來，便當居然是空的！

消防員緊急出任務，內賊猛嗑便當。（圖／有點毛毛的／消防隊員楊咔蹦提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲米血趁消防員都出門後，默默把頭抬起來，看著眼前的便當。

畫面一開始，消防隊員假裝出門後，刻意留下一盞燈好方面清楚拍到「內賊」，大約20秒過後，桌子底下突然冒出一顆「黑頭」，仔細一看，原來是接受過專業訓練的搜救犬「米血」！只見狗狗確認周遭無人後，開始低頭吃著放在桌上的便當，吃到耳朵就像小飛象一樣，感覺相當滿意這次的便當。

正當米血吃得津津有味時，在門外準備要抓內賊的消防隊員們開門進來，牠立刻嚇得張大眼轉過頭去，吐出小舌頭的模樣樣是在說，「糟糕！被抓到了！」最後緊張地躲到一旁去。當消防隊員發現內賊居然是平常正義有為的搜救犬，全都驚訝的笑說，「米血！你！開動了齁！實測米血...真的會偷吃！」

消防員緊急出任務，內賊猛嗑便當。（圖／有點毛毛的／消防隊員楊咔蹦提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲米血：這東西冷掉怎麼吃阿？我勉強先放到肚子裡保溫......。

消防員緊急出任務，內賊猛嗑便當。（圖／有點毛毛的／消防隊員楊咔蹦提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲米血當場被抓包，面容驚慌！

影片不到一日就累積將近2千個按讚數，網友看完紛紛在底下留言說，「好好笑，也太可愛了！」、「衝進來，瞬間倒縮」、「哈哈哈笑死，給牠吃啦」、「怎麼那麼可愛」、「嚇到的表情好好笑」、「米血：是食物先誘惑我的」、「米血要等你們出任務在偷吃，牠也是不容易XDD」、「鬼鬼祟祟的樣子好可愛，重看好幾次」。

不過也有許多人替米血說話，「米血說，天氣熱怕你們食物擺著變質，所以收進肚子裡保存噢！」、「牠在拯救食物，不趁熱吃很可惜」、「可能是心疼你們辛苦後回來還要吃冷掉的，所以先幫你們吃了」、「你們救人，米血救食物」、「便當冷了對身體不好」、「救人跟救食物一樣重要啊！」、「怕壞掉啊！到底是誰比較貼心」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

＊雖然影片中米血偷吃的模樣很可愛，但還是要請網友們注意，盡量不要讓毛孩子吃到人類的食物，除了對牠們的身體造成負擔之外，也有很多食物是牠們不能吃的。例如，人類食用的洋蔥、大蒜、細小尖銳的雞鴨魚骨頭，以及辛辣刺激的食物等等，都是不適合給狗狗吃的喔！

消防員緊急出任務，內賊猛嗑便當。（圖／有點毛毛的／消防隊員楊咔蹦提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲米血吐舌頭想裝沒事，卻不知道一切的行為早已被錄下。

更多精采影音：

關鍵字： 消防員消防局搜救犬狗狗米血有點毛毛的

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