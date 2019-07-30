什麼蒙住我的眼！萌貓「蓋XXL眼罩」剪指甲　網笑爛：肯定是公貓

▲豆豆：是什麼蒙住我的眼！！！（圖／網友Meng Yun Tsang‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／採訪報導

熟悉的奶香最對味了！新北市飼主Meng Yun Tsang家中共養14隻貓，其中2隻虎斑貓特別不愛剪指甲，總是衝來衝去跑給媽媽追。這天媽媽靈機一動，想到妙招讓9歲「豆豆」乖乖就範，果真計畫成功！

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從照片中可見，可愛的豆豆被媽媽溫柔攬在懷裡，屁屁乖乖坐挺在大腿上。只見豆豆的眼睛竟然被蓋上「超大XXL眼罩」，中間只露出小鼻子，並滿意地伸出小手手，給阿母剪指甲，模樣十分逗趣。媽媽就笑說，「這樣豆豆才乖～只要有安全感，什麼都可以！哈哈哈。」

▲奴才的「超大眼罩」成功征服豆豆。



目前豆豆都是用這種方法在剪指甲。媽媽說，因為牠不愛剪指甲，會一直哀哀叫，「所以只好用媽媽的味道，讓牠乖乖配合！」；媽媽將逗趣的方法分享到貓咪社團，至今吸引近1萬次的人看過，網友看完笑到不行，直呼「這肯定是公貓」、「（已筆記）經濟又實惠」、「請問哪裡抽號碼牌排隊？」、「太高招啦哈哈」、「很重鹹喔ＸＤ」、「難怪只能在午夜發文」、「鏟屎的味道，尚可」、「哈哈哈...這孩子」、「媽媽太有才啦」。

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▲豆豆與牠的貓家人，兩隻都身材圓潤。



▲豆豆：本喵就是喜歡媽媽的味道。

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