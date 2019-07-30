ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

什麼蒙住我的眼！萌貓「蓋XXL眼罩」剪指甲　網笑爛：肯定是公貓

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲什麼蒙住我的眼！萌貓「蓋XXL眼罩」乖乖剪指甲...網笑爛：肯定是公貓。（圖／網友Meng Yun Tsang‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲豆豆：是什麼蒙住我的眼！！！（圖／網友Meng Yun Tsang‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者林韋辰／採訪報導

熟悉的奶香最對味了！新北市飼主Meng Yun Tsang家中共養14隻貓，其中2隻虎斑貓特別不愛剪指甲，總是衝來衝去跑給媽媽追。這天媽媽靈機一動，想到妙招讓9歲「豆豆」乖乖就範，果真計畫成功！

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

從照片中可見，可愛的豆豆被媽媽溫柔攬在懷裡，屁屁乖乖坐挺在大腿上。只見豆豆的眼睛竟然被蓋上「超大XXL眼罩」，中間只露出小鼻子，並滿意地伸出小手手，給阿母剪指甲，模樣十分逗趣。媽媽就笑說，「這樣豆豆才乖～只要有安全感，什麼都可以！哈哈哈。」

▲什麼蒙住我的眼！萌貓「蓋XXL眼罩」乖乖剪指甲...網笑爛：肯定是公貓。（圖／網友Meng Yun Tsang‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲奴才的「超大眼罩」成功征服豆豆。

目前豆豆都是用這種方法在剪指甲。媽媽說，因為牠不愛剪指甲，會一直哀哀叫，「所以只好用媽媽的味道，讓牠乖乖配合！」；媽媽將逗趣的方法分享到貓咪社團，至今吸引近1萬次的人看過，網友看完笑到不行，直呼「這肯定是公貓」、「（已筆記）經濟又實惠」、「請問哪裡抽號碼牌排隊？」、「太高招啦哈哈」、「很重鹹喔ＸＤ」、「難怪只能在午夜發文」、「鏟屎的味道，尚可」、「哈哈哈...這孩子」、「媽媽太有才啦」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲什麼蒙住我的眼！萌貓「蓋XXL眼罩」乖乖剪指甲...網笑爛：肯定是公貓。（圖／網友Meng Yun Tsang‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲豆豆與牠的貓家人，兩隻都身材圓潤。

▲什麼蒙住我的眼！萌貓「蓋XXL眼罩」乖乖剪指甲...網笑爛：肯定是公貓。（圖／網友Meng Yun Tsang‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲豆豆：本喵就是喜歡媽媽的味道。

更多精采影片：

關鍵字： 米克斯眼罩

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

看奴才要出門！乳牛貓手掌壓大腿　「霸氣move撲倒..

「紅藍吸蜜鸚鵡」走私變新寵！住豪華公寓還偷吃鄰居食..

心疼浪浪被驅趕！住戶門口放飼料「給牠吃飽」　暖舉背..

蜂蜜引誘！廣原迷路小熊「移籠野放」等媽媽　林管處：..

小熊誤入廣原部落遭狗追！村民「合力抱抱」裝籠保護　..

傻萌獵豹卡樹「Y型臉」：救人喔～　一旁小孩傻眼....

影／憨厚老汪床邊凝視！溫馨照被媽「4字」毀壞.....

特／明明沒東西！貴賓對牆猛吠...飼主發毛問老師：..

歐告揪同伴跳水田...鄉音爸崩潰喊「不不不！」　2..

科摩多巨蜥生吞猴子！血腥獵殺「6口下肚」　罕見畫面..

叫名字不理！自戀柴聽見「小帥哥」　秒回眸笑：找我嗎..

越臭越香！萌貓深聞爸「原汁襪」　狂蹭頭露銷魂臉；就..

寵物訓練師-跟著寵物訓練師上班！薩摩耶寶寶上課囉～

臺灣蟻窟-抓到蟻后了？大飛隨便撿一大堆 ｜採集婚飛..

愛寶寵新知-【獸醫這麼說】毛孩溺水怎麼急救？

別吵我！搓臉、搖晃眼皮照樣緊閉 汪躺腿「睡到斷頭..

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：..

好味小姐-【貓日常】做夢也想不到！米香讓我摸了！

貓與香菜-確定要養貓嗎？說出來嚇死你的養貓前該知道..

雷射筆逗貓卻逗到「窗外新寵物」 網笑噴敲碗：你要不..

每天很晚回家...衣服總留「愛的印記」！她PO暖片..

早上才來搶劫！　同群搶劫犯暴衝「有肉肉」　她無言：..

什麼蒙住我的眼！萌貓「蓋XXL眼罩」剪指甲　網笑爛..

喝母奶卡C位！小奶汪「雙腿懸空」左右搖擺　網笑：長..

吃到一半被抓包！　通心粉鼠「舉雙手投降」萌翻.....

一插電吸4隻！懶奴才靠「夜市神器」逗貓　網讚：可玩..

超軟Q！彈簧小蝸「隔空帶房」過懸崖　網揭真相.....

滿地白毛+白骨！北極圈冷岸群島200頭馴鹿餓死....

白柴「三層肥肉」炸出！爸爸手快撐不住...網流口水..

怕狗在家太焦慮　她緊張開監視器見「真相」：我太看得..

純網銀奪照回應／樂天銀：肩負重責大任要讓純網銀立足..

政大打造國際級邀請賽　雄鷹盃4國籃球勁旅交鋒

【看電影長知識】左撇子／《超人特攻隊2》就是這部短..

昔日玉女歌手曾爆婚變　再次露面現在長這樣！

混凝土車國1水上段翻覆　吊車救援也跟著倒...車流..

金馬56主視覺海報曝光　「尋找黑馬」藏細節

31屆奇美藝術獎頒獎　李足新老師獲頒特別貢獻獎

F-35殺手來了！俄羅斯宣布量產SU-57隱形戰機

電腦藏口愛片妻截圖控老公偷吃　她落敗關鍵：只拍到前..

U12世界盃／打了30人次　中華首局豪取27比0領..

寵物動物熱門新聞

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

科摩多巨蜥6口生吞猴子　血腥畫..

爸一句「借他玩」喵放尾狂甩逗兒

上廁所有大蛇頭！怒砸馬桶引4米..

汪身體呈祈禱姿　過來人一看嚇壞

老師點名少一位　網見遲到汪笑炸

他養貓被打槍　1年後結局神展開

消防員緊急出任務　內賊猛嗑便當

貓咪連2天坐窗邊　她走近看笑噴

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

好奇法鬥開櫃子　秒變綠巨汪浩克

買雞排遇碰瓷喵　倒腳邊比5要罐

憨厚汪床邊凝視　溫馨照4字毀壞

女兒吃壽司只要白飯　原因讓媽淚

讀者迴響

熱門新聞

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

科摩多巨蜥6口生吞猴子　血腥畫..

爸一句「借他玩」喵放尾狂甩逗兒

上廁所有大蛇頭！怒砸馬桶引4米..

汪身體呈祈禱姿　過來人一看嚇壞

老師點名少一位　網見遲到汪笑炸

他養貓被打槍　1年後結局神展開

消防員緊急出任務　內賊猛嗑便當

貓咪連2天坐窗邊　她走近看笑噴

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

好奇法鬥開櫃子　秒變綠巨汪浩克

買雞排遇碰瓷喵　倒腳邊比5要罐

憨厚汪床邊凝視　溫馨照4字毀壞

女兒吃壽司只要白飯　原因讓媽淚

怕狗太焦慮　她見監視器真相傻眼

最新影片

更多

叫名字不理！自戀柴聽見「小帥哥」　秒回眸笑：找我嗎...馬麻hen無奈

越臭越香！萌貓深聞爸「原汁襪」　狂蹭頭露銷魂臉；就愛這鹹香味

寵物訓練師-跟著寵物訓練師上班！薩摩耶寶寶上課囉～

臺灣蟻窟-抓到蟻后了？大飛隨便撿一大堆 ｜採集婚飛實錄

愛寶寵新知-【獸醫這麼說】毛孩溺水怎麼急救？

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面