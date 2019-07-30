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白柴「三層肥肉」炸出！爸爸手快撐不住...網流口水：想拿醬油沾

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▲白柴「三層肥肉」炸出！爸爸手快撐不住...網流口水：想拿醬油沾。（圖／網友孫筱晴提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲孫多美沒有阿嬤疼，但是有很多阿姨、叔叔、哥哥、姐姐的疼愛，目前體重快16公斤。（圖／IG@柴犬孫多美提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者林韋辰／採訪報導

高雄一隻3歲大的白柴「孫多美」，從此可以改名叫「孫多層」了！這天牠陪最愛的爸爸上街逛逛，原本買完東西要準備回家，結果爸爸忽然想去夾娃娃機店，下秒被「兩手環抱」舉至腰間，背上的肉肉瞬間擠出好多層。如此尷尬的畫面由姐姐孫筱晴手刀拍下，出賣到柴犬社團笑歪近1萬名網友。

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從照片中可見，孫多美將手手搭在爸比肩膀上，頭部看向左邊，表情似乎有些無奈。只見牠扎實的背部，被爸爸手臂擠出「一層又一層」的可愛皺褶。姐姐就笑說，「出門都以為是阿嬤養的，我爸真的要抱不動了啦！」

▲白柴「三層肥肉」炸出！爸爸手快撐不住...網流口水：想拿醬油沾。（圖／網友孫筱晴提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲這麼可愛的皺褶是想迷死誰！

▲白柴「三層肥肉」炸出！爸爸手快撐不住...網流口水：想拿醬油沾。（圖／網友孫筱晴提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲爸爸帶牠去夾娃娃。

「當場覺得好好笑又很驚訝，怎麼可以這麼多層肉啊～真的不能再胖下去啦！」姐姐也提到，孫多美真的非常貪吃，極度愛吃的那種！「如果我們在吃宵夜的話，牠會馬上跑去小椅子坐好，然後一直看著你、用手手拍拍你。」假若都沒人在吃東西，「牠還是會故意坐在你面前，一直盯著你...暗示牠很想很想吃零食。」

▲白柴「三層肥肉」炸出！爸爸手快撐不住...網流口水：想拿醬油沾。（圖／網友孫筱晴提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲孫多美愛吃肉肉，喜歡坐車散步和逛寵物店。

可愛的孫多美仗著爸爸最疼自己，會在家裡狐假虎威。姐姐表示，「因為爸爸是家裡最疼牠的人，已到達寵溺的地步，所以牠只敢對爸爸亂發脾氣！然後牠沒有阿嬤啦，但是有很多阿姨、姐姐、哥哥疼。」

 姐姐將父女甜蜜蜜照PO至柴犬社團，網友看完只想流口水，「好好吃的樣子」、「天啊～我想去拿蒜頭醬油膏」、「蒜泥白肉，讚」、「三層肉！來一盤」、「背脂豚骨拉麵」、「那厚厚的三層背後油花...嗯...阿嬤養的」。

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▲白柴「三層肥肉」炸出！爸爸手快撐不住...網流口水：想拿醬油沾。（圖／網友孫筱晴提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲孫多美在家裡只敢兇爸爸。

更多精采影片：

關鍵字： 柴犬三層肉肥肉娃娃機店

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