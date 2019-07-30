北港小黑遭機車拖行！腳掌爛掉「留一片血印」　網氣憤報警

▲車主機車後方綁小黑，一路快速騎乘，造成小黑跟不上、腳掌磨到流血。（圖／翻攝自Facebook@Alexia Wang，下同）



記者林韋辰／採訪報導

請勿虐待動物！雲林縣一名女網友23日下午在北港河堤公園散步，撞見一名中年男子竟然將黑狗綁在機車後方，一路從堤防上拖到堤防下，導致小黑腳掌擦傷出血，留下一片滿滿的血腳印。女網友當場氣憤報警，小黑目前由雲林植物防疫所安置，防疫所也將對該名男子進行裁罰。

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女網友在臉書「北港社團」描述整起事發經過。她表示，車主看到人後，直接將狗丟棄在原地，自己跑去田裡躲起來。「我們本來要開車回家了，結果經過狗狗旁邊，發現『狗狗兩隻後腳都是血』，沿路過來的路全都是『血腳印』。」

女網友趕緊下車質問車主，「你的狗兩隻腳都受傷流血了」，對方則回「啊我要帶牠回去擦藥了」說完發動機車離開，留下小黑。女網友火大報警，礙於「狗是私人財產」，警方找到車主也只能進行勸導。女網友將整過程無奈PO網，希望大家能多注意這名虐狗男子，「如果他還有虐待行為，麻煩大家再報警一次，或是打給動保處，謝謝！」

▲小黑走過的地方都是血。



雲林植物防疫所接獲報案，當事人已到警局進行筆錄。所長廖培志表示，從影片中看到當事人明顯違反動保法，不得以汽機車牽引動物，並造成犬隻受傷，後續依照違反動保法第30條，對當事人處以一萬五千元以上七萬五千元以下罰鍰。

廖培志也呼籲，我們騎乘機車或開車不得以牽引動物，應避免讓牠們受傷，請飼主們一定要特別注意！而且現在立法明確規定這樣是違法行為，請大家愛護動物，不要傷害牠們。

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▲女網友看不下去，將整起事件PO到網路上要大家多注意。