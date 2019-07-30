哥半強迫教「認識硬幣」問總數　喵看了47秒...滿頭問號答不出

記者陳靜／綜合報導

「我都跟你講答案了，你還不回答！」網友楊舒晴家中有隻溫柔可愛的喵喵「喜樂」，這天小主人拿出玩具硬幣擺到牠面前，半強迫式的教學要牠「認識硬幣」，一邊介紹著盤子裡的假錢，一邊要喜樂仔細聆聽，直到他教學完畢，要喵喵回答出錢幣總數時，喜樂卻看半天也答不出個所以然，讓一旁的媽媽笑壞。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

影片中可以看到，哥哥在盤子裡數著2個10元、1個50元，他不斷地重複敘述著計算方式，時不時還會反問貓咪，「有嗎？有70塊嗎？」但是喜樂卻從頭到尾一頭霧水，專心地看著盤子裡的硬幣，卻根本聽不懂葛格到底在說什麼，2孩天真的模樣與哥哥的童言童語讓人不禁笑翻！

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▲喵：可以用貓語再說一遍嗎。（圖／往有點毛毛的／網友楊舒晴提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

其實家裡還有另1隻貓「平安」，平安和喜樂是一對親生的小兄妹，飼主也經常在臉書粉專「平安喜樂一對寶」PO出2貓的日常，個性親人又溫和的牠們非常喜歡撒嬌，只要家人一坐上沙發，牠們就會自己蹭過去討摸。除此之外，這對貓兄妹也會經常花時間陪伴小主人，就算哥哥姐姐說的話都聽不懂，牠們還是會乖乖地配合，毛小孩果然是孩子的最佳玩伴。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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