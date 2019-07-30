早上才來搶劫！　同群搶劫犯暴衝「有肉肉」　她無言：那是老娘的手

記者陳靜／綜合報導

怎麼又是你們！高雄網友嵐嵐這天早上騎車行經長期餵養的浪浪出沒地點時，已經被這些親人又貪吃的狗狗們搶劫一輪，沒想到下午她再度到現場時，同一群累犯再度衝出來，甚至激動地看著她「帶來的肉肉」狂搖尾巴，只見浪浪們一看到美食就張嘴狂啃，殊不知那根本不是肉肉，而是車主的手啊！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

影片中可以看到，巧克力色的米克斯一看到嵐嵐之後，開心地趴在她腿上瘋狂討摸，同時其他的狗狗也一一排隊等待奴才伺候，不過，牠們的眼神卻透露出一種「看到肉肉」的樣子，於是每一隻都興奮地朝著車主的手狂啃，也直接把她的褲子踩滿「愛的足跡」。

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▲「有肉肉RRRRRRRRR！」（圖／有點毛毛的／網友嵐嵐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這則影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了笑翻表示，「哈哈哈哈好可愛」、「有甜不辣耶」、「感覺的出他們很信任妳」、「喔喔喔，是小香腸......（（誤」、「才搶妳早餐又要吃手」、「這是一個詐騙集團，我想幕後一定有首腦在操控XD」、「褲子都腳印也太可愛」、「難得流浪那麼親人」、「也是肉啊XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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