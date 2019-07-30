推車停餐廳外2小時「長出1隻瀏海貓」　她輕推問喵：你要跟我回家嗎

記者陳靜／採訪報導

哪牌的推車我也要！桃園網友Lanny這天帶著家裡的狗狗們到寵物友善餐廳喝咖啡，由於店內空間較狹小，因此她把推車放置在餐廳門外，沒想到正當毛孩們準備坐車回家時，卻看見推車裡「長了1隻貓」，仔細一看，還是隻有瀏海的呆萌黑白貓，Lanny認為也許真的是緣分，便認真地問了牠，「你要跟我回家嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲推車放餐廳外卻意外長貓了。（圖／網友Lanny授權提供，下同）

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飼主將影片發佈至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」並寫下，「停個推車結果不小心長出貓來...請問我該怎麼辦？」網友看了紛紛留言，「當然是馬上推回家，好生伺候著！」、「抱緊處理吧～～～～」、「他的瀏海～請收編！」、「哈哈哈我常常餵食她，她叫小瀏海」、「旁邊小夥伴們也一起推回家，選我正解」、「太危險了，為了避免有更多受害者，趕快把推車推回家啊」、「求推車，哪台推車可以長貓出來XD」。

▲飼主推著推車帶汪汪們去喝咖啡。

就在Lanny準備移動推車時，她和瀏海妹妹說了，「要推囉！你如果一直坐著，我就帶你回家，不要你就先出來。」沒想到喵喵卻就此默默地跳出推車，錯失了擁有新家的大好機會，雖然有點可惜，但是飼主也不勉強貓咪，反而是要牠趕快回去找朋友，並開玩笑表示，「看來我還是沒被欽點！」

▲「只是借坐一下啦～」

其實飼主家裡目前已經養了3狗1貓，但是一直以來，她都希望可以再收編1隻貓咪和主子作伴，不過她也不會刻意強求，認為若緣份到了自然就會有機會，因此這次她一看到瀏海喵主動走進了推車，便馬上萌生了收編的念頭，只可惜喵喵似乎還沒有找主人的打算，而Lanny事後也笑說，「沒關係總有一天我會被貓貓收編的XD」。

▲飼主家裡養了3狗1貓。

▲喵：哪裡？新朋友在哪？

許多網友也注意到，這間餐廳店外貓咪數量非常多，還數度被以為是貓咪咖啡廳，Lanny也說道，其實店家非常愛護流浪動物，凡遇到下雨天，室外座位區皆不開放，因為很多街貓都會在這時候跑進來躲雨，他們希望能夠給喵喵們一個休息的空間，並呼籲客人不要靠近甚至嚇跑牠們，也在公告留言板寫下，「不打擾，是一種溫柔。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲店家會特別在下雨天把室外空間提供給街貓休息躲雨。

▼飼主詢問瀏海妹要不要跟她回家。

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