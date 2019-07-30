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鄰居抱怨狗狗「好像有狂犬病」！　警到場開槍斃命：我有叫牠後退

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實習記者黃可昀／綜合報導

美國紐澤西州維農市（Vernon）27日發生員警射殺寵物犬事件，讓許多愛狗人士相當憤怒，要求警方出面解釋。鄰居表示，遭槍斃的混血拉不拉多犬「Hiro」常常在外頭遊蕩，而且相當兇猛，甚至會攻擊路人，所以才報警處理。警方29日公布攝影機畫面，並強調員警當時已經「多次叫犬隻後退」，但狗狗仍不停追逐、吠叫，最後才會扣下板機。

綜合外媒報導，飼主海倫（Jennifer Hearon）指出，已經領養Hiro三年了，牠平時很有活力又親人，過去從沒有攻擊過人類，更不像鄰居說的「可能有狂犬病」，平時都乖乖待在後院裡活動，但偶爾會掙脫狗鍊跑出去，想不到這次竟一去不復返。

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開槍的員警里維拉（Emanuel Rivera）表示，當天接獲民眾報案有狗在外頭遊蕩，而且不斷吠叫，「看起來不太受控」，於是他到住家現場了解情形，想不到Hiro此時就突然從後院衝出，且不斷追著他跑，牠立刻衝回警車同時喊了好幾聲「後退」（back off），但Hiro仍生氣地緊追在後，於是里維拉情急之下只好開槍制止。

想不到這一槍直接擊中Hiro要害，造成牠當場死亡，痛失愛犬的海倫控訴，員警根本是過度使用槍枝，「我突然接到鄰居的電話說我的狗死了…」警方事後公布當天里維拉胸前的攝影機畫面，但沒有釋出開槍畫面，可見Hiro當下情緒確實很激動，但警方是否有執法過當的疑慮仍有待釐清。

關鍵字： 紐澤西州開槍殺狗HiroJennifer HearonEmanuel Rivera北美要聞

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