吃到一半被抓包！　通心粉鼠「舉雙手投降」萌翻...嘴裡還含著葵花子

記者陳靜／採訪報導

東森寵物雲竹北中正東店有隻超呆萌的通心粉鼠，親人溫和的牠非常喜歡與人互動，這天店員趁著空閒時間來找鼠寶玩耍，正當他一手抓起老鼠時，沒發現牠剛好正在享用點心，而古意的通心粉鼠也因此不敢亂動，像是做壞事被抓包一樣，不僅呆呆地舉雙手投降還一臉無辜，同時嘴邊卻仍含著葵花子，讓眾人笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲「啊...怎麼又被看到我在吃東西了。」（圖／東森寵物雲竹北中正東店提供，下同）

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當時店員趁著忙碌之餘，興奮地到籠子邊找親人的通心粉鼠玩，輕輕捧起後，才發現原來牠還在享用下午茶，鼠寶一發現眾人的目光都在自己身上時，馬上停下嘴邊工作，兩隻小手手甚至呈現投降姿勢，嘴裡還含著吃一半的葵花子，嚇得什麼都不敢做，頓時像是一隻絨毛玩偶一樣可愛。

▲店裡的通心粉鼠非常親人。

竹北中正東店店員Chieh Wen表示，這隻通心粉鼠是店內販售的小動物，是2個多月大的小男生，非常沒有戒心，平常不管牠在做什麼事都不怕被打擾，只要人類伸出手摸摸甚至捧在手掌心，牠也都不會反抗，反而是表現出一副享受的樣子，有時候還會默默地在店員手裡睡著，超可愛的模樣讓店員都疼入心。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲摸一摸就睡著了，太可愛啦！

▼任誰看了都會融化啦～

【東森寵物雲竹北中正東店寵物商店資訊】



地址：新竹縣竹北市中正東路140-2號

電話：03-555-3295

營業時間：11:00－22:00



