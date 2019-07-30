「愛心浪貓」遭鉛彈打鼻腔！　獸醫師：再一公分，這孩子會失去眼睛

▲身上有顆大愛心的母浪貓，不幸被民眾持鉛彈槍打傷臉。（圖／臉書粉專「貓咪院長-黃泓康」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



記者吳鎮良／採訪報導

你可以不愛，但請不要傷害！新北市新店區有名愛媽這陣子急急忙忙地，盡可能誘捕貓咪來結紮與送養，沒想到最近誘捕到的一隻有著愛心花色的貓咪（暫名：芝麻包），牠的鼻腔上有明顯外傷，立刻送到醫院給獸醫師檢查後，發現居然是1枚鉛彈！醫師說，「再一公分之差，這孩子會失去眼睛」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

獸醫師黃泓康昨晚在臉書粉專發文表示，他執刀了20年以上，從動物的身體上取出過許多東西，針線、巧拼、各種異物......等等，但沒想到今天從這個毛孩子的鼻腔中，取出的是一枚尖銳足以致命的「鉛彈」。

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黃醫師說，「貓咪側身上有一枚顯眼的愛心，仿佛希望友善的和這世界打招呼，瘦弱的身驅，看到人就瑟縮著埋著頭發抖。常言道，台灣最美的風景是人，不知道這個孩子為什麼會被人持槍射擊頭部？也許你是為了消遣，也許你是討厭貓咪，但是，你知道嗎？他們和你我一樣，也是血肉之軀，會肚子餓、會害怕、會流血、會疼痛....」。

▲醫師從貓咪的鼻腔裡挖出鉛彈。



透過照片中可以看到，黃醫師從貓咪的鼻腔左側，挖出一枚指甲片大小的尖頭鉛彈；只見受傷的毛孩嘴裡還插著插管，模樣看起來相當疼痛，令人看了非常不捨！黃醫師表示，「如果可以有個家，沒有誰會選擇在街頭流浪？他們只是為了一頓飯，或只是為了躲一場雷雨...持著槍口瞄準的你，真的沒有比較高級！手術的今日，窗外晴空萬里，我的心情卻蒼蒼鬱鬱...」。

目前芝麻包已完成縫合鼻子傷口的手術，正在住院休養中，相信不用太久時間，牠就可以蛻變重生，變得更勇敢更美麗。此外，醫師和愛媽也希望等芝麻包康復之後，能遇到適合的領養人，因為牠和牠的兩位小朋友「包子」、「饅頭」都很溫馴，不適合再原放了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲芝麻包已完成縫合鼻子傷口的手術，正在住院休養中。

《ETtoday寵物雲》記者也致電給新店區達觀里金里長詢問貓咪受傷的詳情，對此里長則表示，「昨天晚上我看到訊息後，馬上去跟派出所和刑警大隊聯繫，因為據我所知『鉛彈』是管制品。隔天一早，再前往派出所詢問是否有民眾報案，但警方則表示到目前為止都沒有關於這隻貓的報案紀錄。關於這隻貓咪身上的傷是舊傷還是新傷，受傷的時間地點是何時何處，我們都不清楚，這些都還麻煩警方去了解，謝謝大家關心。」

▲▼芝麻包的兩位小孩，約2-3個月大，想要認養的網友可以跟黃醫師聯繫喔！