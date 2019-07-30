怕狗在家太焦慮　她緊張開監視器見「真相」：我太看得起自己

▲主人真的想太多了XD。（圖／網友林桃授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

有一種擔心叫媽媽自己在擔心。住在新北永和的網友林桃家中有隻傑克羅素㹴犬「寇弟」，每當馬麻出門上班時，牠總是會乖乖地目送直到門關起的那一刻，於是媽媽非常擔心毛孩獨自在家時，會不會因此感到焦慮不安，甚至楚楚可憐地守著門等待，沒想到這天飼主緊張地打開監視器一看，原來都是自作多情罷了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

「之前不敢買監視器觀看寵物，深怕看到寶貝每天焦慮守門的樣子我更無心上班。」好不容易下定決心設置了監視器後，這天飼主一如往常到公司上班，她緊張又掙扎地將監視畫面打開，深怕看到讓人揪心的畫面，怎料看到的竟是一隻「睡翻的爽狗」，甚至完全看不出有任何一點焦慮的跡象，讓馬麻直呼，「我真是太看得起自己了！」

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▲一點焦慮的感覺都沒有啦！

其實只要家裡有人的時候，寇弟就會睡得非常「有氣質」，媽媽從沒親眼看過毛孩「睏嘎並軌」，沒想到當她一離開家裡，寇弟就馬上拋開偶像包袱，睡倒在家裡各個角落，超衝擊的畫面也讓馬麻無奈嘆道，「事實證明，牠每天都睡到翻掉，連打雷都不怕勒！根本就沒有要焦慮啊，完全是媽媽自己在擔心。」

▲寇弟平常在家睡覺都是這樣，但是只要家裡沒人......

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑回，「結果是睡翻了哈哈」、「事實證明我們多心了XD」、「這樣很好啊！代表牠很安心、放心、信任。」、「通常有分離焦慮症的是阿母自己XD」、「不看擔心、看了傷心」、「牠睡覺是為了儲備體力好迎接妳回家」、「你還是努力賺罐罐錢吧」、「不要把自已看的那麼重要好嗎？並沒有好嗎？XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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