超軟Q！彈簧小蝸「隔空帶房」過懸崖　網揭真相...長知識了

▲小蝸牛行進到一半遇到斷層該怎麼辦呢？（圖／翻攝自爆廢公社，下同）



記者吳鎮良／綜合報導

難得一見！網友劉育誠日前在手機LINＥ群組看到一段有趣的影片，內容是有一隻白色的小蝸牛行進到一半時，發現前方有個斷層，意志力堅強的牠絲毫不畏懼，照常揹著身上的「房子」將身體伸長到對面護欄，伸縮自如的延展性驚呆上萬名網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

劉姓網友日前在臉書社團轉貼這段視頻並註解說，「蝸牛過懸崖，難得看見！」畫面中可以看到，一隻向前邁進中的小蝸牛為了跨過護欄扶手，居然使出了「隱藏版大招」；只見牠將前半截身體拉得超長，碰到對面的扶手後緊緊抓住，接著再慢慢地將尾端的身體縮回來。

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▲這小蝸的身體就像彈簧一樣，延展性超好！



最後小蝸牛可能是精力耗盡，待在原地休息了好一陣子，但牠伸縮自如的延展性，已經讓網友看了超佩服！這段影片不到一日就湧入1萬按讚數，許多人看完都在底下說，「核心肌群很強！」、「好腰力」、「看了我都起雞皮疙瘩了！」、「這個才叫做能伸能縮」、「好勵志的影片」、「替牠捏把冷汗」、「感覺快抽筋了」、「真怕牠房子掉下去」。

▲小蝸：呼～累死我了，先歇會兒～



還有不少人留言表示，「這對焦好痛苦...」、「原來牠的房子會動」、「真的第一次看到，更難能可貴的是你可真有耐性的在拍啊」、「沒想到是這樣過的...也算開了眼界」、「難得一見耶！屋在人在的精神」、「可以把牠回放嗎？讓牠再一次」、「為什麼不能對焦小蝸」、「其實蝸牛有增長的基因對不對，多吃就能伸長」。

但也有對蝸牛研究的網友在底下回覆說，蝸牛爬行時是用腹足來爬行，並有足腺可分泌特殊液體，潤滑所爬行的地面，以免腹足受傷，而牠們的殼就在背上，所以自然而然的身體就成一直線了；此外，蝸牛頭上的兩對觸角一大一小、一長一短，當牠在爬行時就是利用這兩對感覺器官來打探周圍環境，可以伸縮來避開危險物。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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