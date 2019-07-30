ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

超軟Q！彈簧小蝸「隔空帶房」過懸崖　網揭真相...長知識了

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

小蝸帶房過懸崖，網揭真相長知識！（圖／翻攝自爆廢公社）

▲小蝸牛行進到一半遇到斷層該怎麼辦呢？（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

記者吳鎮良／綜合報導

難得一見！網友劉育誠日前在手機LINＥ群組看到一段有趣的影片，內容是有一隻白色的小蝸牛行進到一半時，發現前方有個斷層，意志力堅強的牠絲毫不畏懼，照常揹著身上的「房子」將身體伸長到對面護欄，伸縮自如的延展性驚呆上萬名網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

劉姓網友日前在臉書社團轉貼這段視頻並註解說，「蝸牛過懸崖，難得看見！」畫面中可以看到，一隻向前邁進中的小蝸牛為了跨過護欄扶手，居然使出了「隱藏版大招」；只見牠將前半截身體拉得超長，碰到對面的扶手後緊緊抓住，接著再慢慢地將尾端的身體縮回來。

請繼續往下閱讀...

小蝸帶房過懸崖，網揭真相長知識！（圖／翻攝自爆廢公社）

▲這小蝸的身體就像彈簧一樣，延展性超好！

最後小蝸牛可能是精力耗盡，待在原地休息了好一陣子，但牠伸縮自如的延展性，已經讓網友看了超佩服！這段影片不到一日就湧入1萬按讚數，許多人看完都在底下說，「核心肌群很強！」、「好腰力」、「看了我都起雞皮疙瘩了！」、「這個才叫做能伸能縮」、「好勵志的影片」、「替牠捏把冷汗」、「感覺快抽筋了」、「真怕牠房子掉下去」。

小蝸帶房過懸崖，網揭真相長知識！（圖／翻攝自爆廢公社）

▲小蝸：呼～累死我了，先歇會兒～

還有不少人留言表示，「這對焦好痛苦...」、「原來牠的房子會動」、「真的第一次看到，更難能可貴的是你可真有耐性的在拍啊」、「沒想到是這樣過的...也算開了眼界」、「難得一見耶！屋在人在的精神」、「可以把牠回放嗎？讓牠再一次」、「為什麼不能對焦小蝸」、「其實蝸牛有增長的基因對不對，多吃就能伸長」。

但也有對蝸牛研究的網友在底下回覆說，蝸牛爬行時是用腹足來爬行，並有足腺可分泌特殊液體，潤滑所爬行的地面，以免腹足受傷，而牠們的殼就在背上，所以自然而然的身體就成一直線了；此外，蝸牛頭上的兩對觸角一大一小、一長一短，當牠在爬行時就是利用這兩對感覺器官來打探周圍環境，可以伸縮來避開危險物。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

觀看影片請點此

更多精采影音：

關鍵字： 蝸牛爆廢公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

歐告揪同伴跳水田...鄉音爸崩潰喊「不不不！」　2..

科摩多巨蜥生吞猴子！血腥獵殺「6口下肚」　罕見畫面..

影／看到嬰兒秒收尾巴！　爸一句「借他玩」...喵秒..

上廁所掀蓋驚見「恐怖大蛇頭」張嘴！怒拔馬桶砸碎　引..

影／軟Q汪翹屁股拉筋...「身體呈S型」定格60秒..

毛小孩上課囉！鸚鵡老師點名少一位　網見「遲到汪」笑..

養貓就滾出去！他收編浪浪被媽打槍　1年後再帶回....

消防員出任務回來「便當變空了！」　他架攝影機揪內賊..

半夜盯馬麻發呆！貓咪連2天坐窗邊...她走近看笑到..

法鬥開櫃子變身「綠巨汪浩克」　見到媽甜笑亂跳…地板..

寵物訓練師-跟著寵物訓練師上班！薩摩耶寶寶上課囉～

臺灣蟻窟-抓到蟻后了？大飛隨便撿一大堆 ｜採集婚飛..

愛寶寵新知-【獸醫這麼說】毛孩溺水怎麼急救？

別吵我！搓臉、搖晃眼皮照樣緊閉 汪躺腿「睡到斷頭..

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：..

貓與香菜-確定要養貓嗎？說出來嚇死你的養貓前該知道..

好味小姐-【貓日常】做夢也想不到！米香讓我摸了！

雷射筆逗貓卻逗到「窗外新寵物」 網笑噴敲碗：你要不..

反應慢8拍？浮誇柴二度打疫苗 「20秒後才叫」醫生..

「咻息」一直鬧！柯基氣到找媽媽　結果讓牠崩潰：這母..

什麼蒙住我的眼！萌貓「蓋XXL眼罩」剪指甲　網笑爛..

喝母奶卡C位！小奶汪「雙腿懸空」左右搖擺　網笑：長..

吃到一半被抓包！　通心粉鼠「舉雙手投降」萌翻.....

一插電吸4隻！懶奴才靠「夜市神器」逗貓　網讚：可玩..

超軟Q！彈簧小蝸「隔空帶房」過懸崖　網揭真相.....

滿地白毛+白骨！北極圈冷岸群島200頭馴鹿餓死....

白柴「三層肥肉」炸出！爸爸手快撐不住...網流口水..

怕狗在家太焦慮　她緊張開監視器見「真相」：我太看得..

「愛心浪貓」遭鉛彈打鼻腔！　獸醫師：再一公分，這孩..

小狐蝠現身！　龜山島珍稀台灣狐蝠家族繁衍多代子孫

擅自穿越道路…行人事故年長者最多　「停看轉揮動」過..

什麼蒙住我的眼！萌貓「蓋XXL眼罩」剪指甲　網笑爛..

再提「三共」概念　台灣大林之晨：為何不讓羅密歐茱麗..

雪隧「攔車拍攝幹譙」PO照取暖　他打臉「開95還被..

早餐鮪魚三明治＋新鮮柳橙汁！營養師狂推「一日菜單」..

馬大偉解盤／老虎@天使　「挺」莊買天使讓1.5分

中職／吳昇峰投球聰明獲洪總賞識　12強有力人選

阻人才外流！波蘭宣布「26歲+年薪70萬以下」免1..

來冬山河共度浪漫鵲橋！　2019宜蘭情人節8/7登..

「XXX是我朋友」！面試者攀關係　糗被486打臉：..

寵物動物熱門新聞

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

科摩多巨蜥6口生吞猴子　血腥畫..

爸一句「借他玩」喵放尾狂甩逗兒

上廁所有大蛇頭！怒砸馬桶引4米..

汪身體呈祈禱姿　過來人一看嚇壞

老師點名少一位　網見遲到汪笑炸

他養貓被打槍　1年後結局神展開

消防員緊急出任務　內賊猛嗑便當

貓咪連2天坐窗邊　她走近看笑噴

好奇法鬥開櫃子　秒變綠巨汪浩克

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

買雞排遇碰瓷喵　倒腳邊比5要罐

女兒吃壽司只要白飯　原因讓媽淚

憨厚汪床邊凝視　溫馨照4字毀壞

讀者迴響

熱門新聞

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

科摩多巨蜥6口生吞猴子　血腥畫..

爸一句「借他玩」喵放尾狂甩逗兒

上廁所有大蛇頭！怒砸馬桶引4米..

汪身體呈祈禱姿　過來人一看嚇壞

老師點名少一位　網見遲到汪笑炸

他養貓被打槍　1年後結局神展開

消防員緊急出任務　內賊猛嗑便當

貓咪連2天坐窗邊　她走近看笑噴

好奇法鬥開櫃子　秒變綠巨汪浩克

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

買雞排遇碰瓷喵　倒腳邊比5要罐

女兒吃壽司只要白飯　原因讓媽淚

憨厚汪床邊凝視　溫馨照4字毀壞

江湖味噴發！呆萌汪一年後變大哥

最新影片

更多

寵物訓練師-跟著寵物訓練師上班！薩摩耶寶寶上課囉～

臺灣蟻窟-抓到蟻后了？大飛隨便撿一大堆 ｜採集婚飛實錄

愛寶寵新知-【獸醫這麼說】毛孩溺水怎麼急救？

別吵我！搓臉、搖晃眼皮照樣緊閉 汪躺腿「睡到斷頭」網笑：是喝多少

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面