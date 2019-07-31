投稿最萌鬼照拿獎金！　高級寵物餐桌要送你　加碼「人人有獎」折價卷！

▲今年寵物最萌鬼照比賽，獎品超豐富！（圖／ETtoday製作）



社群中心／林懿捷



一年一度的【寵物最萌鬼照】又來了！準備好出賣寵物的假鬼假怪了嗎？比賽獎品豐富，除了誘人的現金大獎，更有市價3200元的日本寵物商品品牌【DoggyMan犬貓用高質感木製立式可調整餐桌】，想幫最愛的牠賺大獎和加菜金，就趕緊來參加！

▲去年精彩參賽作品：豬八戒顯靈。（圖／2018年最萌鬼照活動頁，下同）



▼去年精彩參賽作品：我不可怕，而且很溫柔。

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平常可愛又可恨的寶貝們，是不是有很多怪萌造型，正被你珍藏著呢！無論是氣噗噗、撕牙裂嘴模樣，令你又怕又好笑～還是精心的cosplay帥角色，一起搞怪行列～現在快來出賣家中毛孩假鬼假怪的萌照，通過票選拿高級寵物餐桌或現金大獎，還有機會獲得「ETtoday東森寵物雲商店」的限量DoggyMan全系列五折優惠卷！

▲快來參賽，有機會拿貓狗都能用的高級寵物餐桌！

除此之外還有超好康「參加獎」，凡是在比賽期間有投稿的人，都可以走到東森寵物雲商店門市，出示投稿作品，即能獲得由「ETtoday東森寵物雲商店」提供的DoggyMan全系列商品79折折價卷，每次投稿皆可領一次，快點把握機會啊！

▼去年精彩參賽作品：ㄆㄞㄑㄧㄥˋㄑㄧㄥˇ捏。

投稿期限到9月1日（星期日）為止，現在馬上打開相本，馬上把可愛的、可怕的寵物鬼照傳上活動頁，替毛小孩拿大獎、賺加菜金！

→點此參加比賽：https://events.ettoday.net/activity/ghostcute2019

▼快點把寵物最萌、最搞怪的照片上傳到活動頁～

★東森寵物雲門市全台18家門市資訊：

http://www.etipets.com



★活動獎勵詳情請看：

https://events.ettoday.net/activity/ghostcute2019/gift