最聰明牧羊犬懂「1022個單字+邏輯推理」　追隨老主人腳步當小天使

▲ 皮利博士在退休後與Chaser相識，並教導牠學習單字，互為彼此的好麻吉。（圖／翻攝自IG／chaserthebordercollie，下同。）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國有一隻被譽為「全世界最聰明」的邊境牧羊犬「Chaser」，不僅能辨識出1022個單字，甚至還懂得邏輯推理，只是隨著年齡增長，已達15歲高齡的Chaser在日前離開世界，追隨前主人皮利（John W. Pilley）的腳步，前往天堂當小天使，但這件消息曝光後，也讓許多喜愛Chaser的網友相當不捨，直呼「你帶來的快樂，永遠都會烙印在我心中」。

根據《紐約時報》報導，曾在伍佛德學院（Wofford College）教授心理學的皮利，於2004年退休，某天收到來自妻子的禮物，也就是有著黑白配色的邊境牧羊犬Chaser，陪伴他度過晚年的退休生活。從此之後，皮利每天與Chaser朝夕相處，更下定決心要教導Chaser聽懂單字，他每天花4至5小時訓練牠聽單字，每拿出一個物件便會重複念單字40次，神奇的是，之後皮利把物件藏起來時，聰明的Chaser就會從物品堆內，咬出相對應的物件。

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▼ 認得許多單字的Chaser還曾上過知名雜誌。

皮利每天增加1至2個單字，還會幫忙Chaser複習忘記的單字，在堅持3年之後，Chaser神奇地背下1022個單字，當中皮利共使用800個布偶公仔、116顆球、還有26個飛盤等工具，才完成如此偉大的訓練。此外，皮利還曾試過命令Chaser找出新玩具，不可思議的是，Chaser竟然懂得利用邏輯推理，找出玩具堆中陌生的玩具。

Chaser也自此成為世界知名的狗狗，不僅接受過如CNN、BBC等各大媒體採訪之外，還曾上過獲得無數電視獎項的美國科普電視劇《新星》（Nova）的節目。

皮利曾在2013年表示，Chaser變聰明的原因在於玩耍、不斷重複、稱讚以及尊重，其中玩耍是最有效率的方法，遠勝過食物帶來的獎勵，在訓練過程中，Chaser便是透過一次又一次地「找玩具」，學會如此多的單字。不過，皮利於2018年去世，但Chaser在其他家人陪伴之下並不孤單。

▼ 令人不捨的是，Chaser在一年之後追隨皮利的腳步，離開世界。

但過了一年之後，Chaser的家人於日前在牠的IG帳戶上，發布一則令人不捨的消息，「傷心之餘，我得讓你們知道，7月23日星期二，Chaser獲得牠的翅膀，並追隨我父親皮利的腳步。牠原本狀態還不錯，卻在幾周前快速地走下坡，牠自然死亡而沒有痛苦地在皮利家中離世。請持續關注牠的遺產，故事還沒有結束」。皮利家人也表示，會把Chaser葬在皮利家的其他狗狗旁，並灑上皮利的骨灰。

這項噩耗曝光後，立刻有許多網友湧入留言處，紛紛祝福Chaser可以在天上當個快樂的小天使，「Chaser再次和皮利相聚了，牠一定很開心」、「謝謝你帶來的許多歡樂，我會永遠記住你，我想我今天不能再哭了」、「牠擁有一段美麗的歲月」 、「請接受我們最大的擁抱和祝福」、「你永遠活在我心中」、「願你安息」。

▼ 皮利家人在IG上的全文如下。