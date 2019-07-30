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最聰明牧羊犬懂「1022個單字+邏輯推理」　追隨老主人腳步當小天使

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▲▼ 「全世界最聰明」的邊境牧羊犬「Chaser」過世。（圖／翻攝自IG／chaserthebordercollie）

▲ 皮利博士在退休後與Chaser相識，並教導牠學習單字，互為彼此的好麻吉。（圖／翻攝自IG／chaserthebordercollie，下同。）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國有一隻被譽為「全世界最聰明」的邊境牧羊犬「Chaser」，不僅能辨識出1022個單字，甚至還懂得邏輯推理，只是隨著年齡增長，已達15歲高齡的Chaser在日前離開世界，追隨前主人皮利（John W. Pilley）的腳步，前往天堂當小天使，但這件消息曝光後，也讓許多喜愛Chaser的網友相當不捨，直呼「你帶來的快樂，永遠都會烙印在我心中」。

根據《紐約時報》報導，曾在伍佛德學院（Wofford College）教授心理學的皮利，於2004年退休，某天收到來自妻子的禮物，也就是有著黑白配色的邊境牧羊犬Chaser，陪伴他度過晚年的退休生活。從此之後，皮利每天與Chaser朝夕相處，更下定決心要教導Chaser聽懂單字，他每天花4至5小時訓練牠聽單字，每拿出一個物件便會重複念單字40次，神奇的是，之後皮利把物件藏起來時，聰明的Chaser就會從物品堆內，咬出相對應的物件。

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▼ 認得許多單字的Chaser還曾上過知名雜誌。

▲▼ 「全世界最聰明」的邊境牧羊犬「Chaser」過世。（圖／翻攝自IG／chaserthebordercollie）

皮利每天增加1至2個單字，還會幫忙Chaser複習忘記的單字，在堅持3年之後，Chaser神奇地背下1022個單字，當中皮利共使用800個布偶公仔、116顆球、還有26個飛盤等工具，才完成如此偉大的訓練。此外，皮利還曾試過命令Chaser找出新玩具，不可思議的是，Chaser竟然懂得利用邏輯推理，找出玩具堆中陌生的玩具。

Chaser也自此成為世界知名的狗狗，不僅接受過如CNN、BBC等各大媒體採訪之外，還曾上過獲得無數電視獎項的美國科普電視劇《新星》（Nova）的節目。

皮利曾在2013年表示，Chaser變聰明的原因在於玩耍、不斷重複、稱讚以及尊重，其中玩耍是最有效率的方法，遠勝過食物帶來的獎勵，在訓練過程中，Chaser便是透過一次又一次地「找玩具」，學會如此多的單字。不過，皮利於2018年去世，但Chaser在其他家人陪伴之下並不孤單。

▼ 令人不捨的是，Chaser在一年之後追隨皮利的腳步，離開世界。

▲▼ 「全世界最聰明」的邊境牧羊犬「Chaser」過世。（圖／翻攝自IG／chaserthebordercollie）

但過了一年之後，Chaser的家人於日前在牠的IG帳戶上，發布一則令人不捨的消息，「傷心之餘，我得讓你們知道，7月23日星期二，Chaser獲得牠的翅膀，並追隨我父親皮利的腳步。牠原本狀態還不錯，卻在幾周前快速地走下坡，牠自然死亡而沒有痛苦地在皮利家中離世。請持續關注牠的遺產，故事還沒有結束」。皮利家人也表示，會把Chaser葬在皮利家的其他狗狗旁，並灑上皮利的骨灰。

這項噩耗曝光後，立刻有許多網友湧入留言處，紛紛祝福Chaser可以在天上當個快樂的小天使，「Chaser再次和皮利相聚了，牠一定很開心」、「謝謝你帶來的許多歡樂，我會永遠記住你，我想我今天不能再哭了」、「牠擁有一段美麗的歲月」 、「請接受我們最大的擁抱和祝福」、「你永遠活在我心中」、「願你安息」。

▼ 皮利家人在IG上的全文如下。

 
 
 
 
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I’m beyond sad to let you know that Tuesday July 23rd, Chaser got her wings and joined my father John Pilley. She was doing well, then a couple of weeks ago went downhill very quickly. She passed in the Pilley family home without pain, of natural causes. Please stay tuned for more in continuing her legacy. The story is not over. Hugs to @sebastienmicke for the beautiful photo and @parismatch_magazine #chaserthedog #chaserthebordercollie #bordercollie #bordercolliesofaustralia #bordercolliesofinstagram #dogs_of_world #dogs_of_instagram #dogs #smartestdogintheworld #smartdog #parismatch #dogsitting #angeldog bordercolliesofaustralia #lovedogs #dogsforever #ilovemydog #sciencerocks #beautifuldog #doggifts #barkbox #beautifuldog #herdingdog #dogs_of_world

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關鍵字： 北美要聞Chaser皮利John W. Pilley邊境牧羊犬

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