每天很晚回家...衣服總留「愛的印記」！她PO暖片：幸福的圍毆

記者林韋辰／綜合報導

一種每天都被蓋章的概念！喜歡狗的網友嵐嵐分享自己每天都很晚回家，因為騎車回家的路上，總會遇到一群「超熱情」的汪星人，天天撲著她、不讓她順利回家。嵐嵐就笑說，「這是幸福的圍毆啊！每天都被流浪狗搶劫一波！」

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嵐嵐30日在「有點毛毛的」社團PO出一段可愛影片，內容是漂亮的汪星人看到姐姐騎摩托車來了好開心，大家興奮搖著尾巴，拼命往大腿擠過去撲人。姐姐受不了這番熱情，溫柔地回摸，「好乖喔好乖喔」。這時低頭一看，發現自己的褲子、衣服沾滿灰塵，傻眼又無奈地說「喂！我的...衣服髒了」！

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▲汪星人：快點餵肉肉吃！



嵐嵐上下班都會經過這段「萌萌區」，因此自動準備「摸好摸滿」的心裡準備。嵐嵐表示，這些狗狗每一隻都很活潑、很熱情，每次都害我太晚回家！其中還有一隻想要跳上車子跟回家。礙於家中還有飼養犬隻，因此無法收編這些狗兒。「我摸完回家，我女兒都在生氣。如果再打包，我女兒可能要離家出走了...。」

▲狗狗在姐姐衣服留下「愛的印記」。



網友看完小短片，紛紛在底下留言「牠們知道你是好人」、「小香腸來了，兄弟們快來蓋章」、「感恩有妳送溫暖送愛給孩子們」、「我能感覺到牠們很愛妳欸」。有人也心疼表示，「這麼可愛親人的牠們，不該流浪的...」、「希望路上的浪浪都有家」、「希望牠們可以找到好的主人TT」。

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