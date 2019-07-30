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喵每天尿尿都同個形狀　中途媽看懂被暖哭：這是牠說謝謝的方式

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（圖／翻攝自Facebook／Ryoko Komine）

▲Snowball原本是一隻被主人搬家棄養的貓咪。（圖／翻攝自Facebook／Ryoko Komine）

記者詹筠怡／綜合報導

Ryoko Komine是個非常有愛心的中途貓媽媽，當她接手Snowball時，牠原本的家庭因為搬家而無法再養牠了，Snowball的表情永遠呈現可憐兮兮的模樣，誰都沒想到牠後來會這樣絕美變身。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Snowball剛到新家時，找到一扇窗戶偷偷溜了出去，Ryoko四處尋找都沒找到，直到兩個月後，才接到有人發現Snowball的電話，這才把牠接了回來，Ryoko細心照顧大難不死的牠，終於把牠養成白白胖胖的美喵。

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（圖／翻攝自Facebook／Ryoko Komine）

▲Snowball的貓尿呈現完美心型。

變漂亮的Snowball過了不久就找到願意養牠的主人，終於不用再流浪了，這天Ryoko正在清貓砂，意外發現Snowball在貓砂盆裡留下一個驚喜，那是一個完美的心型結塊，Ryoko被暖到心裡「我相信這是牠說感謝的方式。」

後來新家的家人也注意到了Snowball的貓砂結塊常常呈現心型，大家都非常驚奇，像是在告訴新的主人、對於他們為牠做的一切，及挽救牠的生命，牠有多麼感激。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

（圖／翻攝自Facebook／Ryoko Komine）

（圖／翻攝自Facebook／Ryoko Komine）

（圖／翻攝自Facebook／Ryoko Komine）

▲Snowball常常尿出心型的貓砂塊，讓所有人嘖嘖稱奇。

關鍵字： 認養中途流浪貓

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