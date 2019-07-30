她為3汪造夢幻豪宅…坐擁花台、超大廳　網看呆：比我家還高級

▲汪在自家陽台上，看起來超級享受。（圖／翻攝自Facebook／Victoria Palmer）

記者詹筠怡／綜合報導

毛小孩帶給我們許多歡樂，而做為主人，除了照顧牠們之外，還能為牠們做什麼呢？住在美國加州的Victoria Palmer想到了她能夠送狗狗們最棒的禮物，一間真正的豪宅。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

Victoria養了3隻狗，分別叫做Bruiser、Marvin和The Fuzz，這天當她清除家裡後院的一個舊棚子時，靈感來襲！她決定為狗狗們蓋一棟豪宅，於是她開始計畫，設計圖越畫越豪華，最後完工時，所有人都驚呆了。

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▲這棟狗用豪宅，前有大草地，還有花台設計。



那是一棟雙層的洋房，正面開了3個窗，還擺設了花台，Victoria的爸爸也對木工很感興趣，每次來都幫她添這添那，房子裡面的大廳擺設了狗窩，狗狗就睡在裡面看起來很舒服的樣子，牆上甚至還有掛畫，Victoria說那些畫的主角都是她以前養過的寵物。

如今這3隻小狗是當地最得意的屋主，網友大讚「這房子比我家還高級！」「根本幸福好狗生的最佳見證。」「這3隻狗上輩子有沒有救了全宇宙？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲3隻狗狗每天躺在豪宅裡的畫面，讓網友大呼超羨慕。