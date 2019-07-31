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5鯨魚沙灘擱淺…遊客潑水幫遮陽　百人花9小時全部救回！

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▲▼佛羅里達鯨魚擱淺，百人協力花9小時全部救回。（圖／CFP）

▼佛州5頭鯨魚擱淺，救援隊與遊客協力，花9小時全部救回。（圖／CFP）

記者王致凱／綜合報導

美國佛羅里達州坦帕灣附近，29日有5頭領航鯨擱淺在沙灘上，當局獲報後立刻展開行動，海灘上數十位民眾也自發性投入救援，花了9個小時，順利幫助其中3頭鯨魚脫險。另外2頭鯨魚也被接到當地水族館附設機構，接受進一步治療。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，5頭鯨魚擱淺的地點位在佛州雷丁頓海灘，數個野生動物保育機構和當地警局獲報後，共同前往海灘處理。為了拯救鯨魚性命，救援隊搬來沙灘帳篷替牠們遮陽，避免鯨魚遭陽光直射；民眾則不斷將水倒在鯨魚背部，讓牠們能保持涼爽。

最終，其中3條鯨魚被救難隊帶到水深較深的外海野放，讓牠們能自行游回棲息地，另外2頭鯨魚情況較差，需要接受額外治療幫助，因此被帶回佛州清水市水族館（Clearwater Marine Aquarium）附設的康復中心安置。專家表示，希望這2頭鯨魚能在未來幾天中恢復健康，屆時同樣會將牠們帶回外海野放。

美國海洋暨大氣總署（NOAA）海洋哺乳動物專家鮑爾（Jessica Powell）表示，領航鯨生活在距離海岸100英哩（約160公里）的外海，一個鯨群通常會有10至100頭鯨魚，目前還不曉得這5頭鯨魚為何會落單擱淺。NOAA已經替這5頭鯨魚裝上定位裝置，以便未來追蹤牠們的去向。

當地電視台Bay News 9報導，領航鯨的體型可長到10至14英尺長（約3至4.2公尺），體重約800至1800磅（約362公斤至816公斤）不等。

這已經是美國東岸7月以來第2起鯨魚擱淺事件。本月16日在喬治亞州聖西蒙斯島（St. Simons Island）也有數頭領航鯨擱淺岸邊，被10多位泳客共同拯救，將牠們推回海中，但其中仍有2頭鯨魚不幸死亡。

喬治亞州自然資源部表示，領航鯨是一種高度社會化動物，除了跟隨鯨群首領行動，也會聚集在受傷的同伴身旁。當局已經將2頭鯨魚屍體帶回解剖，以確認鯨魚死亡原因。

關鍵字： 鯨魚擱淺

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