5鯨魚沙灘擱淺…遊客潑水幫遮陽　百人花9小時全部救回！

▼佛州5頭鯨魚擱淺,救援隊與遊客協力,花9小時全部救回。(圖/CFP)



記者王致凱/綜合報導

美國佛羅里達州坦帕灣附近,29日有5頭領航鯨擱淺在沙灘上,當局獲報後立刻展開行動,海灘上數十位民眾也自發性投入救援,花了9個小時,順利幫助其中3頭鯨魚脫險。另外2頭鯨魚也被接到當地水族館附設機構,接受進一步治療。

PILOT WHALE RESCUE// Watch as dozens of residents and volunteers lift the roughly 1,000 pound whale from the beach. The whale is going to a rehabilitation facility in Tarpon Springs. Just an amazing amount of teamwork. Thank you, all! ⁦@BN9⁩ pic.twitter.com/9gDuuWA9fI