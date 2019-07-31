出門前先過這關！主子趴好屁屁抬高30度　網聽「紮實聲」笑：這顆屋D

記者吳鎮良／綜合報導

出門前該做的事還是要做！台北市的飼主‎蘇秀燕這天急急忙忙地出門要做生意，結果家裡的喵星人見狀後，立刻跑上前阻擋奴才的去路，接著平躺趴好且屁股微微翹高30度，示意要奴才幫牠拍完屁股才准出門！影片在網路上曝光後，吸引上百名網友按讚，有人還打趣地留言，「這顆西瓜甜」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主‎蘇秀燕日前在臉書寵物粉專「有點毛毛的」PO出一段影片並註解說，「我趕著出門做生意，牠已經喬好位置在那邊等著我幫牠拍屁屁了，還拍到打呼哈哈！」畫面中，有著濃密「頭髮」的貓咪趴在紙箱上，屁屁翹高要給奴才拍打；可以聽到馬麻每拍一下，就傳來既清脆又紮實的聲音，拍著拍著喵星人的眼皮似乎越來越重，感覺很滿意今天的力道。

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▲奴才每天出門前的例行公事。（圖／有點毛毛的／飼主‎蘇秀燕提供，下同）



相信《ETtoday寵物雲》的忠實讀者一定對這隻可愛的貓咪不陌生，因為牠前陣子才因為一件事情而上過新聞。有天馬麻在家中發現「半片翅膀」，由於上頭有類似牙齒的咬痕，於是她立刻想到是家裡2名主子做的好事。果然，在逼問的過程中，喵星人相當地有默契，一起乖乖坐在原地且雙眼不敢直視馬麻，表情相當心虛！而這「謎樣翅膀」其實就是蟑螂的翅膀。

當時那則貼文不到3小時就湧入700多名網友按讚，許多人看完都紛紛留言笑說，「今天加菜，補補身」、「喵：在我肚子裡了」、「分享餐的概念」、「一人一半感情不會散」、「孝順的孩子留了一點翅膀給妳XDD」、「太可怕了！」、「當點心囉～」、「蟑螂公主的玻璃鞋...」、「一個吃頭一個吃身體」、「這也是我最害怕發生的事了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲▼床上莫名出現謎樣翅膀，2名兇手在被訓話的過程頭壓超低。



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