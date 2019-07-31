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海獅游太慢…咕溜滑進座頭鯨嘴巴　驚險瞬間畫面曝光

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記者吳美依／綜合報導

來自加州的27歲野生動物攝影師達克爾（Chase Dekker）於22日在蒙特利灣（Monterey Bay）出海，捕捉到一隻海獅不小心滑進座頭鯨嘴巴裡的畫面。他表示，雙方最後都安然無恙地繼續覓食，不過這一次經驗對於人類或者動物們而言，絕對都是畢生難忘的經驗。

達克爾隨著一艘定期針對鯨豚觀察的船隻出海，一隻游泳速度較慢的海獅，一不小心就被鯨魚含住，「我們在那裡觀察好久，突然之間，這個『一生只會遇到一次』的事情就發生了。我直到現在還是不敢相信。」他當時立刻像是反射動作一樣拍下畫面，「我甚至沒有看著鏡頭，只是跳起來對著甲板上的每個人尖叫。」

達克爾表示，大部分鯨魚不到5秒鐘就能吃飽，這隻座頭鯨卻慢慢往水下沉了大約15秒，不過也沒有把嘴巴合起來，「那隻海獅應該沒有受傷，只不過嚇壞了。」他「百分之百有自信」保證，海獅最後安全離開了，座頭鯨也繼續覓食，彷彿什麼事情都沒有發生過，「但是，這對於雙方來說一定都是個奇怪的經驗。」

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達克爾表示，海洋中許多食肉的動物，例如鯨魚、海獅、海豚和鯊魚，會一起捕食同一種魚類，但這種偶然的畫面還是第一次見到，目前也應該還沒有人曾經拍下那一瞬間。

根據CNN報導，座頭鯨是濾食性動物，口腔內沒有牙齒，只有鯨鬚板（Baleen Plates），上面的鯨鬚可以過濾海水中浮游生物、磷蝦等食物，牠們嘴巴裡可以容納高達5000加侖（約為1000公升）的水。除此之外，鯨魚的食道大概只有葡萄柚的大小，也不可能吞下海獅這麼大的動物。

關鍵字： 北美要聞海獅座頭鯨加州蒙特利灣Monterey Bay

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