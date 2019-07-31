巧手媽幫「失眠犬」洗澡+指油壓　按摩眉上穴位：來～放鬆心情

記者吳鎮良／綜合報導

難不成是來到了泰式按摩店？飼主Meng Yun Tsang家中一共養了14隻貓咪、3隻狗狗，忙碌的她每天都會有耐心地處理毛孩子的大小事。這天她替米克斯「妞妞」洗澡時，順便加碼來個指油壓按摩，結果狗狗似乎很滿意，過程中好幾次差點睡著，可愛的模樣萌翻2千多名網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主Meng Yun Tsang日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片並打趣笑說，「喜歡邊洗澡邊按摩！黑眼圈太重了，妳常熬夜吼～」畫面中，馬麻用指腹輕輕按壓愛犬的眉上穴道，按照順時針的方向搓揉，看起來手法相當老練，過程中還可以聽到她對著狗狗說，「來～放鬆心情～」

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▲米克斯「妞妞」相當陶醉於馬麻的按摩。（圖／網友Meng Yun Tsang‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



▲馬麻溫柔縫補娃娃，狗狗乖坐3分鐘等待。



影片中可以看到，妞妞全身泡沫且表情放鬆，不過一會兒後牠眼皮越來越沉、頭也越來越低，接著腳軟差點跌倒，看起來很享受馬麻的按摩。這段可愛的畫面在臉書上不到一日，就湧入2千多名網友按讚，許多人看完都在底下留言說，「好乖，我家洗澡一直繞著我轉」、「好桑」、「這也太乖了」。

還有人紛紛笑說，「可能是我餓了，讓我想到OREO加牛奶」、「放鬆心情！放鬆心情！放鬆心情！壓力是有多大」、「黑眼圈都黑到後腦勺了」、「這旁白也配得太可愛惹」、「真的是好狗命，有家人的疼愛」、「抹點眼霜啦～這樣下去不行」、「敷個眼膜如何」、「這遮暇可能遮不住」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲妞妞和妹妹一起合影。（右邊那位眼睛有睜開嗎？）

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