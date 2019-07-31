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米克斯斷腿「被置路旁」敗血氣絕　中途媽淚別：再見了

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▲大頭黃最終被發現時倒在路旁。（圖／網友虞小姐授權提供，下同）

▲大頭黃最終被發現時倒在路旁。（圖／網友虞小姐授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

虞小姐曾中途照養米克斯「大頭黃」10個月餘，後來找到領養人，卻在今年4月17日意外得知狗狗死訊，她心疼大頭黃命運多舛，決定將相處的點滴寫成文章放在臉書社團上，又哭又笑地和大頭黃永別。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

虞小姐在2016年底看見大頭黃被丟在廢棄公寓外，「這孩子有著藏獒的體型，卻瘦得可憐，被大雨淋了不知道多久，但對人卻不減信任，讓我很心疼。」她一連勘查好幾天，確認大頭黃沒有飼主，就以「遭不當飼養」的名義通報台中防疫處，正式將狗接手。

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▲大頭黃起初在廢棄公寓被發現。

▲大頭黃起初在廢棄公寓被發現。

大頭黃當時尚未結紮，耳朵因細菌感染有發臭的情形，虞小姐經常帶大頭黃去各地遊山玩水、交朋友，甚至經常在臉書分享牠的故事，希望藉此讓大頭黃有找家的機會。

約在2017年9月左右，一名好心的施先生願意領養大頭黃，虞小姐送到台東時雖然不捨，卻也是笑著、哭著道別，雖然大頭黃不在身邊有些孤單，但她也替大頭黃感到高興。沒想到今年4月17日虞小姐接獲狗狗死訊，「牠當時突然失蹤，被人發現時已經摔斷腿、掉進排水溝裡，最後因敗血症而死亡。」

虞小姐發現，台東收容所的人員除了未在通報後第一時間打撈狗狗，也沒能及時掃晶片，犬隻身上有開放性骨折、無法站立，卻將狗棄在路邊。施先生將大頭黃帶回後發現狗狗已經熱衰竭，需要時間恢復身體後才能開刀，但身上開放性傷口暴露在外太久，開刀後引發敗血症，就此身亡。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲大頭黃如今安葬在台中。

▲大頭黃如今安葬在台中。

虞小姐和施先生在7月20日將大頭黃安葬在台中，從此她能常見到思念的毛孩，覺得欣慰之餘也不斷感慨，憶想從前和大頭黃共度的過往，她曾經笑著哭著將狗狗送走，事隔幾年後卻又得笑著哭著從此別離，她心疼地對大頭黃說，「你從當初偷喝魚缸水、偷吃我晚餐，到後來大小便在人床上、破壞家具，我都能不計較，但現在卻賴皮不醒來，就真的讓我不高興了⋯⋯這次真的要跟你說再見了，大頭黃你真的調皮搗蛋，姐姐永遠愛你。」

台東縣動物防疫所人員接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，當時是上午接獲民眾通報，下午即派員前往現場，而救援事態緊急，並沒有硬性規定要攜帶晶片機，派出的人員不具備獸醫資格，前往該地打撈狗後，判斷無重大傷勢，便將狗安置在現場陰涼處。因為現在零安樂上路，沒有攻擊性的犬貓一般都不會進收容所，也不會登記在公告系統上。

▲願你回到汪星球後，依舊幸福笑著。

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關鍵字： 米克斯浪浪

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