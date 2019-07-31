撒下廢螺殼驚見「大型交屋現場」　寄居蟹搶房1.5萬人讚爆

實習記者曾珮瑄／採訪報導

小小一步對生態大有助益，住在恆春的戴義宸到海邊經常看到寄居蟹無家可歸，他深感人類對生態的威脅，於是開始收集人不要的螺殼，清洗乾淨後放到海邊，讓寄居蟹們自己挑喜歡的新家，意外引出超大型的「交屋現場」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

戴義宸先前看過寄居蟹揹著玻璃瓶蓋、蝸牛殼，甚至有看過連個房子都沒有，赤裸裸地在外生存的寄居蟹，平常一有空就丟下清洗好的螺殼，邊看著牠們挑房子邊放空，「恆春有幾個地方專設了收集貝殼的地方，在港口村、青年活動中心都可以看到。」





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▲收集不要的螺殼可以給寄居蟹當新家。（圖／網友戴義宸授權提供，下同）

當地的寄居蟹們聽見風從空螺殼發出的聲音，沒多久後就會集結前往，比較大隻的會把自己太小的家丟下來，提供給其他比較小的寄居蟹住。戴義宸這次將寄居蟹換殼的畫面拍成縮時錄影，發現某幾隻愜意換完殼後就默默離開，但有些天生體型比較小，正好適合的「房子」變得非常搶手，被不停抓著搶，畫面儼然成為超混亂的「大型交屋現場」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

如此趣味的短片PO出至今已獲得1萬五千人按讚、9587人次分享，也引來網友留言，「好可愛喔！」、「恆春美的風景」、「像在7-11挑房子的樣子⋯⋯哈哈⋯」、「房屋買賣現場XD」、「有夠療癒的」、「太棒了這個」、「後面有一間房子好熱門XD」、「適合給小朋友看看」、「地下房屋交易網～好可愛」。

▼寄居蟹「交屋」原影片。

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