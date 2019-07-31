美79歲婦人長期餵養流浪貓　遭法院判10天監禁引發爭議

▲貓。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者陳宥芯／綜合報導

美國俄亥俄州一名79歲婦人因長期餵養流浪貓遭民眾檢舉，在屢勸不聽的情況下被判處監禁10天。消息傳出後立即引發爭議，輿論認為這項行為雖然在當地是違法的，但應該只能判輕罪，不應該求處監禁；法官對此表示，將在8月6日重新開庭審理，到時會聽取各方建議，再決定婦人是否需要坐牢。

在加菲爾德高地（Garfield Heights）居住超過30年的瑟古拉（Nancy Segula）表示，她從2017年開始餵養流浪貓，起初並不知道是違法的，並於自家草坪上餵食遭鄰居棄養的貓，而後陸續有流浪貓到草坪徘徊，讓她無法忽視，因此才會餵食至今。

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然而當地法律禁止民眾餵養流浪動物，所以瑟古拉已經四度被人檢舉，並支付罰款超過2000美元（約台幣6.2萬元），上周更被簡易法庭裁判官薛爾特（Jeffrey Short）求處10天監禁，預計8月11日入獄服刑。

據Fox8報導，瑟古拉2年前因痛失丈夫與愛貓，所以才將流浪貓當成她的慰藉，早期僅有6到8隻的成年貓會來，如今就連出生不久的小貓也會前來覓食。瑟古拉對刑期表示，她感到十分無助且認為做法有點超過，因為社會上做壞事的人還很多，不應該因為幫助流浪動物而被要求入獄服刑。

加菲爾德高地監獄長哈克特（Bonnie Hackett）對此表示，他們從2015年開始接到多通瑟古拉的鄰居舉報並尋求幫助的電話，這些流浪貓已經嚴重影響到居民的健康問題，且因為多次勸戒瑟古拉停止餵食都毫無改善，不得以才判刑10天監禁。

目前因為這項判決的輿論高漲，加菲爾德高地法官魏勒（Jennifer Weiler）表示，將於8月6日上午11點舉辦聽證會，到時他會親自聽審，再決定是否維持之前的判決，而目前也已經有多家動物組織表示願意協助解決這些流浪貓的問題。



美國人道協會（The Humane Society of the United States）指出，雖然餵養流浪動物的動機是好的，卻可能對環境造成嚴重影響，若流浪動物沒有結紮或絕育，將造成過度繁衍，而後引發食物短缺、營養不良的問題，進而形成惡性循環，所以呼籲民眾若想要幫助流浪動物，可以求助動保團體或其他更有效的方式。