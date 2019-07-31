憨厚阿金見「玩具飛了」好慌　被騙10次仍狂找原因暖心

實習記者曾珮瑄／採訪報導

桃園市的哞喳媽咪這天在家閒得慌，想變魔術給2歲大的阿金「喳喳」看，她不斷假裝把玩具丟遠，再神奇地變回手中，同樣的手法持續了10次，但喳喳生性單純，絲毫未看穿魔術奧秘，還一臉困惑。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲阿金喳喳被同手法騙了10次。（圖／臉書粉專「潛水夫Golden Retriever哞哞&喳喳」授權提供，下同）

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哞喳媽咪起初只養了黃金獵犬姐姐「哞哞」，後來才養了弟弟喳喳做伴，姐弟倆雖然只相差1歲，但在外型、個性上都有很大差異，而喳喳平常表情看起來比較冏，個性又憨厚單純，比較不急躁，出門時常被外人誤認為是老狗。

影片中喳喳委屈地盯著玩具，一發現玩具飛走，開始左右張望、神情慌張，但卻不會興奮大吼，後來知道自己被騙也沒有不高興。只是喳喳實在太好捉弄、模樣又可愛，哞喳媽咪平常最愛跟牠變「魔術」，這次接連整了10次左右都還是會被騙，代表牠不管如何都願意相信家人，讓哞喳媽咪笑翻之餘也備感暖心。

▲喳喳生性單純。

平常哞喳媽咪窩在被子、躲在窗簾的時候，喳喳都會以為「媽媽不見了」，就連吃的食物假裝丟走也會相信，「看著牠委屈臉找人、找東西時雖然很療癒，卻有點不忍心，但模樣實在太天真，偶爾還是會想捉弄牠一下XD」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

喳喳被騙的影片引來網友留言，「單純的喳喳」、「傻喳王喔～」、「好壞喔！喳喳老實人欸」、「重複播放好幾次都不膩XD可愛喳喳❤」、「憨厚～個性好」、「貞的善良的孩子」、「配上那個嘴邊肉真的是⋯❤」、「呆萌系的」、「乖孩子」、「牠真的好漂亮～」、「可愛極了XD」。

▲姐姐哞哞和喳喳外型、個性相反，成為可愛的互補。

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