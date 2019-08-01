出門了！汪過障礙賽跑　秒變「巨無霸牛蛙」騰空蹦入車

▲Romeu邁腿奔馳。（圖／翻攝自Instagram／@staffbull_romeu_working）

實習記者曾珮瑄／綜合報導

國外2歲大的英系斯塔福犬Romeu相當親人，這天牠知道主人在車上，飛也似地從家裡衝出來，邁著健壯的雙腿奔馳，牠在車下一躍而起，就像隻巨大的青蛙徑直跳入車內。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

英系斯塔福是較為好動的狗狗，Romeu曾經在家看爸爸回來，立刻騰起健壯的後腿，衝入爸爸懷裡撒嬌，但牠太興奮力道太大，讓爸爸承受不住當場跌個狗吃屎。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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這天呆萌的Romeu又看到爸爸在車上，似乎想要一同出去玩，從大門衝出後快速急轉，老練地越過障礙物開始加速跑，跑到了車外卻消失蹤影，原本讓人以為牠只是來送行，未料下一秒Romeu不但猝不及防地現身，牠在空中飛躍時活像隻大青蛙一樣，運用強大的瞬間爆發力彈進車窗，看得出相當努力。

影片被慢速處理後，完美呈現出Romeu努力奔馳的面貌，影片隨即獲得網友留言，「嘴巴還撅起來！很認真在跳」、「好萌啊❤」、「這沒跳成功鈑金就凹了吧」、「X！出門不揪」、「阿娘喂！跑慢一點啦！寶貝」、「有3D的感覺XD」、「沒拉下車窗就好笑了」、「有衝動突然想升起玻璃窗哈哈」、「滿分！」、「被火車撞到XD」。

在 Instagram 查看這則貼文 Romeu Staffbull（@staffbull_romeu_working）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 21 日 下午 12:31 張貼

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