等主人挑鞋...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

記者吳鎮良／採訪報導

喵星人的心情好壞雖然不會像狗狗一樣表現在臉上，但牠們會展現在動作上。新北市的飼主Chrissy Lufiz Tsai上周帶著2隻愛貓「美美」、「環環」到林口三井逛街，正當她在鞋店裡挑鞋時，回頭看看毛孩子的狀況，結果居然看到美美坐在推車裡「練游泳」，可愛又逗趣的模樣萌翻1.5萬名網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主Chrissy Lufiz Tsai日前在寵物社團PO出這段影片並註解說，「逛街挑東西一回頭就看她在踏踏，怎麼這麼自在啦～這是在自嗨還是在游泳？」畫面中，坐在推車裡的美美前肢放在外面，並且在空中划阿划，模樣彷彿像在游泳一樣！只見牠每划一下，腳上就會開出一朵掌花，令人看了相當療癒。

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▲難道本喵會游泳也要告訴你嗎？（圖／臉書粉專「玩貓就夠了」，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



▲喵星人美美外出時最喜歡擺的姿勢，相當霸氣！



9月即將滿6歲的美美是隻曼赤肯小美女，外型可愛的牠是主人當初從貓社領養出來的，個性也是家中4位毛孩中最會撒嬌又最聽話的。馬麻表示，「那天只帶美美跟環環出門，因為大姐姐昆妮（貴賓犬）年紀大，不讓她常常出門，怕會太累；最小的滿滿（喜馬拉雅貓）去結紮，所以沒帶。」

平常在家裡面，不管馬麻要叫哪一隻毛孩，美美都會一起湊過來，是隻脾氣很好的喵星人；此外，牠也經常做出一奇怪又好笑的舉動。例如，前陣子馬麻帶美美去大稻埕碼頭河岸特區散步，附近人多又熱鬧，結果美美一樣把手手露在外面，接著開始度估，硬是不肯躺進推車裡睡覺。

▲飼主Chrissy Lufiz Tsai家中有4位毛孩，美美排行第三。



▲馬麻透露，美美很愛走路，出門如果一直坐推車，她會想下去自己走，最久的一次走了一個小時左右。



這段美美「練空中游泳」的影片在網路上曝光後，引發網友們熱烈討論，許多人看完都留言說，「好開心的踏踏」、「那腿太可愛啦！」、「太空漫步耶」、「看到那肥手很想咬一口」、「好乖喔！都不會亂跑」、「看這肥美的身材就知道主人照顧得很好」、「看了心情很好」、「開掌花耶」、「針療癒！」

另外，也有不少人紛紛表示，「受不了好想被踏一波～」、「我看出來了，這是自由式XDD」、「不要這麼可愛啦」、「可愛成這樣對嗎」、「可以借吸一口嗎」、「工讀生快點下來走路，不要裝了哈哈」、「全世界都是朕的泳池」、「小朋友你要游去哪阿～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲外型超萌的美美卻經常做出一些奇怪有趣的行為。



▲這是......海參？？？



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