ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

怎麼專心開車啦！　副駕汪深情望爸「嘴邊肉掉在他手上」閃瞎網

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者陳靜／綜合報導

嗶嗶嗶！警察先生這裡有人引誘犯罪！網友廖政輝這天開車帶著3隻黃金獵犬出門，牠們一上車就選定了自己的位置，沒想到開著開著，其中1隻阿金「Tamako」就默默地將下巴饋在把拔手臂上，深情地望著開車的主人，2坨嘴邊肉甚至直接掉在他手上，讓網友看了全都好羨慕！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

飼主經常在臉書粉絲專頁「黃金獵犬Cherry的天馬行空同樂會」分享毛孩們的逗趣日常，每當他開車載阿金們出去，就會發生許多趣事，像是「烏魚子」每天都要把頭饋在爸爸腿上睡覺；「馬路口」總是乖乖地躺在沒人搶的後座休息；而最愛撒嬌的Tamako則是直接靠在他的手上，不吵不鬧地陪伴著，數度舒服地差點睡著，卻又堅持一定要陪著把拔才行，超萌模樣讓人融化。

▲副駕阿金靠在爸手上陪開車。（圖／有點毛毛的／網友廖政輝提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲想睡又捨不得睡超可愛！（圖／有點毛毛的／網友廖政輝提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

把拔將影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」並笑稱這是「甜蜜的困擾」，網友看了紛紛留言表示，「黃金獵犬真的很貼心」、「也太深情了吧」、「齁～超可愛」、「幸福的寶寶」、「一定要這樣讓人羡慕嗎？」、「眼睛一直偷瞄你耶」、「好羨慕...我家的是又吵又鬧」、「好暖心～有狗狗陪伴好幸福」、「幸福爆表」、「好乖的金金，喜歡」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▼更多精采影音

關鍵字： 黃金獵犬阿金開車副駕

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

怕狗在家太焦慮　她緊張開監視器見「真相」：我太看得..

推車停餐廳外2小時「長出1隻瀏海貓」　她輕推問喵：..

哥半強迫教「認識硬幣」問總數　喵看了47秒...滿..

吃到一半被抓包！　通心粉鼠「舉雙手投降」萌翻.....

早上才來搶劫！　同群搶劫犯暴衝「有肉肉」　她無言：..

影／看到嬰兒秒收尾巴！　爸一句「借他玩」...喵秒..

雷射筆逗貓卻逗到「窗外新寵物」？　網笑噴敲碗：收編..

3腳柴「玩具掉深處」撿不到　暖姐秒現身解救...畫..

菜市場必備神器→貓咪蒐集器　10秒內吸4喵...網..

恰雜某汪每天家暴狂啃爸　發現鏡頭...秒變淑女「溫..

萌到翻❤6歐告圍一圈爽喝奶！ 下秒全體「魔性轉圈..

白柴被爸抱「三層肥肉」炸出　網流口水：想拿醬油沾著..

寵物訓練師-跟著寵物訓練師上班！薩摩耶寶寶上課囉～

祐銘&麻吉貓-萌萌の新功能 原來撥貓咪的鬍鬚會這..

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...

聽話喵看到嬰兒立馬收尾巴！　爸求借玩...伸出變成..

看見偶像！大丹犬盯電視跟跳30秒 夢想「當匹賽馬..

小主人半強迫式教「認識硬幣」 喵狂盯盤子47秒滿..

叫名字不理！自戀柴聽見「小帥哥」　秒回眸笑：找我嗎..

越臭越香！萌貓深聞爸「原汁襪」　狂蹭頭露銷魂臉：就..

浪喵入侵地盤　主子魔性咒語「吼啦勒勒勒」嚇阻.....

大象被鐵鉤毒打猛刺…滿頭血乾涸染成紫黑色　泰觀光局..

聽到「咻息」氣噗噗！柯基衝去找媽媽...結果崩潰：..

怎麼專心開車啦！　副駕汪深情望爸「嘴邊肉掉在他手上..

奈良鹿1388隻創歷史新高　全託鹿寶寶的福

錢難賺！忙碌阿金拉滑板載柴客人　認真工作臉萌翻網：..

鏡子旁走過「瞄到絕世美人」　黑金汪專注眼神緊盯：美..

怕90歲爺反對養貓...收編5年才帶回家　他一看：..

夜半驚見吸血怪「卓柏卡布拉」？　專家認出：牠是小可..

竉物植晶片愛心有保障！花蓮首推寵物登記免費　飼主現..

問卜獲得「全真邱祖」同意！陸片《少年問道》宣布報名..

廣播熬10年沒人認識他　邵大倫嘆：「我從來沒有紅過..

林書煒曬香肩發雞排　聯手「電台巨石強森」半小時秒殺..

反前瞻卻A走400萬補助　王浩宇指時力「打假球」：..

不斷更新／林益全、高國輝背靠背開轟　4局富邦5：1..

嘉工數值控制微型射出成形機　全國科展及專題競賽雙料..

帶咘咘、Bo妞出門！修杰楷一看「兩姊妹穿搭」傻了：..

上海現場／出入境辦證人潮爆滿　來台簽註機台「全面準..

獨／加入鎖台防線！　傳江蘇衛視8/1起終止與台灣合..

李幸倪忙宣傳　擠時間硬要朝聖「他」：我心目中的偶像..

寵物動物熱門新聞

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

怕狗太焦慮　她見監視器真相傻眼

科摩多巨蜥6口生吞猴子　血腥畫..

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

老師點名少一位　網見遲到汪笑炸

雷射筆逗貓卻逗到「窗外新寵物」

汪身體呈祈禱姿　過來人一看嚇壞

鄰居抱怨狗狗似有狂犬病！警到場..

爸一句「借他玩」喵放尾狂甩逗兒

女兒吃壽司只要白飯　原因讓媽淚

他養貓被打槍　1年後結局神展開

大哥汪見「蔬菜餐」表情超厭世！

我們在等人！2汪趴門口回眸一笑

喵尿尿都同個形狀　中途媽看懂暖..

讀者迴響

熱門新聞

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

怕狗太焦慮　她見監視器真相傻眼

科摩多巨蜥6口生吞猴子　血腥畫..

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

老師點名少一位　網見遲到汪笑炸

雷射筆逗貓卻逗到「窗外新寵物」

汪身體呈祈禱姿　過來人一看嚇壞

鄰居抱怨狗狗似有狂犬病！警到場..

爸一句「借他玩」喵放尾狂甩逗兒

女兒吃壽司只要白飯　原因讓媽淚

他養貓被打槍　1年後結局神展開

大哥汪見「蔬菜餐」表情超厭世！

我們在等人！2汪趴門口回眸一笑

喵尿尿都同個形狀　中途媽看懂暖..

等主人挑鞋　怪奇喵推車內練游泳

最新影片

更多

萌到翻❤6歐告圍一圈爽喝奶！ 下秒全體「魔性轉圈圈」網笑翻

白柴被爸抱「三層肥肉」炸出　網流口水：想拿醬油沾著吃 ！

寵物訓練師-跟著寵物訓練師上班！薩摩耶寶寶上課囉～

祐銘&麻吉貓-萌萌の新功能 原來撥貓咪的鬍鬚會這樣！

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面