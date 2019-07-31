怎麼專心開車啦！　副駕汪深情望爸「嘴邊肉掉在他手上」閃瞎網

記者陳靜／綜合報導

嗶嗶嗶！警察先生這裡有人引誘犯罪！網友廖政輝這天開車帶著3隻黃金獵犬出門，牠們一上車就選定了自己的位置，沒想到開著開著，其中1隻阿金「Tamako」就默默地將下巴饋在把拔手臂上，深情地望著開車的主人，2坨嘴邊肉甚至直接掉在他手上，讓網友看了全都好羨慕！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

飼主經常在臉書粉絲專頁「黃金獵犬Cherry的天馬行空同樂會」分享毛孩們的逗趣日常，每當他開車載阿金們出去，就會發生許多趣事，像是「烏魚子」每天都要把頭饋在爸爸腿上睡覺；「馬路口」總是乖乖地躺在沒人搶的後座休息；而最愛撒嬌的Tamako則是直接靠在他的手上，不吵不鬧地陪伴著，數度舒服地差點睡著，卻又堅持一定要陪著把拔才行，超萌模樣讓人融化。

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▲想睡又捨不得睡超可愛！（圖／有點毛毛的／網友廖政輝提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

把拔將影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」並笑稱這是「甜蜜的困擾」，網友看了紛紛留言表示，「黃金獵犬真的很貼心」、「也太深情了吧」、「齁～超可愛」、「幸福的寶寶」、「一定要這樣讓人羡慕嗎？」、「眼睛一直偷瞄你耶」、「好羨慕...我家的是又吵又鬧」、「好暖心～有狗狗陪伴好幸福」、「幸福爆表」、「好乖的金金，喜歡」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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