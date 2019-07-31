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怕90歲爺反對養貓...收編5年才帶回家　他一看：哦！起尬家大架

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▲怕90歲爺反對養貓...收編5年才帶回家。（圖／網友Sellin授權提供）

▲真的非常「大架」呢XD。（圖／網友Sellin授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

能夠得到家人的認同真的再幸福不過了！網友Sellin大約在11年前養了隻橘貓「Ciao」，外公剛開始聽到孫女養貓十分反對，因此她長期不敢帶毛孩回家，直到6年多前，她戰戰兢兢地將Ciao帶回家過年，沒想到外公一看到喵喵從籠子走出來，不但沒有嫌棄，反而還說，「哦！起尬家大架，金黃色ㄟ好，招財！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

由於家人的反對，加上老一輩認為貓咪身上的小白襪花紋會帶來不幸，因此Sellin養了5年仍不敢帶毛孩見長輩。每年過年期間，她都只能把喵喵留在外縣市的租屋處，接著每隔2天偷偷搭車回家看牠再搭回來；準備大考的時候，她也曾經讓Ciao去住寵物旅館，但是牠卻因為害怕，幾乎2天不吃不喝，把飼主嚇瘋了，從此不敢讓牠再去寄宿。

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▲怕90歲爺反對養貓...收編5年才帶回家。（圖／網友Sellin授權提供）

▲Ciao身上的可愛小白襪可能會被老一輩排斥。

直到6年多前，Sellin為了搬家而暫時將Ciao託付給友人照顧，沒想到牠卻因為心情不好，直接尿在友人衣櫃裡洩憤，於是飼主只好匆匆將牠帶回家，從此後她也發現毛孩幾乎無法離開她身邊。同年的春節期間，飼主一如往常來回奔波，媽媽眼看著女兒如此辛苦，便向她鬆口，「不然你帶回來看看好了。」

當天她特地幫毛孩繫上吉利的紅色啾啾，到家後小心翼翼地打開提籠，隨後Ciao慢慢地走出來四處張望，沒想到原本反對養貓的90歲外公看了2秒後，帶著輕鬆的語氣說，「哦！起尬家大架（養得這麼大隻），金黃色ㄟ好，招財！」一聽到這句話，Sellin鬆了一大口氣，從那天開始，她也不用再過得這麼辛苦了。

▲怕90歲爺反對養貓...收編5年才帶回家。（圖／網友Sellin授權提供）

▲這一幕讓飼主非常感動。

其實不只是外公，就連媽媽一開始也總是慫恿飼主趕緊送養，沒想到現在Ciao只要一回老家，她就把貓當成「金孫」在養，不僅會把水果挖成泥狀餵食，還會按時開窗戶讓主子曬太陽，甚至在衣櫃底下、床頭櫃上、冰箱上全都鋪好了毛巾，為的只是要讓Ciao躺得更舒服。

▲怕90歲爺反對養貓...收編5年才帶回家。（圖／網友Sellin授權提供）

▲Ciao還會吵著要阿嬤開電視呢！

▲怕90歲爺反對養貓...收編5年才帶回家。（圖／網友Sellin授權提供）

▲連美妝、手遊都有研究喔XD

不過，家人能如此迅速被收服，有一半也要歸功於Ciao本身，黏人又懂事的牠很懂得拿捏分寸，牠知道神明桌不是玩耍的地方，所以不會任意爬到上頭搗亂；知道阿祖年紀大了，就不會太粗魯地和他撒嬌，只會默默躺在腳邊睡覺陪伴；知道阿祖有潔癖，因此即使他的房門打開，Ciao也不會隨便跑進去，而阿祖雖然重聽，但是只要稍微聽到毛孩喵喵叫，就會馬上站起來幫牠開窗戶，給牠頂級的日光浴，一家人就這樣默默地都變成了貓奴。

▲怕90歲爺反對養貓...收編5年才帶回家。（圖／網友Sellin授權提供）

▲Ciao總是會默默地陪在阿祖身邊。

Sellin去年結婚後，也將貓咪一同帶進婆家，但是因為婆家觀念較傳統，便反對她和貓咪住在一起，「我跟先生說，你知道我跟貓是不能分開的，不是貓不能沒有我，是我不能沒有牠，先生說他絕對明白，會站在我這邊，好好愛牠，保護牠，讓我十分感謝。」而她的媽媽也曾說，「如果人家不喜歡，妳就把貓帶回來，我來照顧。」讓她心都暖了起來。

▲怕90歲爺反對養貓...收編5年才帶回家。（圖／網友Sellin授權提供）

▲Ciao非常黏人愛撒嬌，也很懂事惹人疼。

▲怕90歲爺反對養貓...收編5年才帶回家。（圖／網友Sellin授權提供）

▲看這個體型真的很有福氣很招財XD

雖然養貓路途走來顛簸，但是值得慶幸的是，現在的她們非常幸福，Sellin笑說，「感覺自己被他們接受了，家人真的是我的後盾，一起守護著我認為重要的事物，我覺得很感激，很幸福。」同時她也想呼籲飼主，領養代替購買，若遇到家人排斥毛孩的狀況，一定要耐心地溝通，堅持下去，總有一天一定會被接受的。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 橘貓喵喵阿公爺爺收編養貓

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