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狐獴也愛看海賊王？　牠穩坐電視機前「看到歪頭」背影萌炸！

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記者陳靜／綜合報導

原來你也是個電視兒童啊！網友Isabelle Lin這天打開電視看到一半，卻發現眼前有一坨毛絨絨的物體擋在前方，仔細一看，才發現竟然是家裡飼養的狐獴，牠不僅盯著看卡通《海賊王》看得目不轉睛，甚至還數度入迷到歪頭，超萌的背影讓網友全融化，沒想到牠也是海賊王的忠實觀眾啊！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

飼主Isabelle Lin在臉書社團「有點毛毛的」PO出影片並笑說，「沒想到原來你也愛看海賊王？！」影片中只見狐獴小朋友一屁股坐在床邊，目光卻完全聚集在螢幕上，直直盯著電視裡的海賊王看得超專心，就好像牠真的看得懂一樣，天真可愛的模樣全被飼主錄下來了。

▲狐獴看海賊王看到歪頭。（圖／有點毛毛的／網友Isabelle Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲狐獴看海賊王看到歪頭。（圖／有點毛毛的／網友Isabelle Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網友看了這則影片後紛紛留言笑說，「好可愛啊啊啊啊」、「愛看卡通的孩子不會變壞」、「超可愛的小朋友，看到一半又坐直又歪頭的」、「應該是想跟喬巴當朋友吧」、「是不是應該給他看獅子王？」、「彭彭呢？丁滿會孤單XD」、「我要成為海上的狐獴王」、「背影怎麼這麼可愛，看得真認真」、「欸...小朋友，你越看越近了喲」、「想看正面～」、「還好沒人說喜德！XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 狐獴看電視海賊王

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