看到嬰兒黏過來...汪保姆秒閃！聽到哇哇大哭「心疼回頭」給摸

記者林韋辰／採訪報導

果然是最貼心的汪星人！住新北市的2歲大米克斯「米漿」是一隻乖巧的好保姆，牠身負重任，幫忙媽媽照顧小嬰兒、陪在身邊給他玩。這天「米漿保姆」顧得好累，看到小主人又要黏過來，當場急忙跳走，不過聽到小孩哇哇大哭，頓時又心軟回頭，給他「摸好摸滿」來停止哭泣。

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▲米漿勉為其難地給弟弟摸摸。（圖／網友Nina Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

米漿原本靠在沙發上休息，屁屁忽然被嬰兒用頭撞了一下，下秒跳下沙發想逃開。此時，嬰兒開始舉手大哭，生氣「米漿不理人」，最後阿嬤跳出來當和事佬，安撫著小米漿「好啦～跟弟弟玩啦～米漿過來，好！摸一下」。小米漿緩緩走來，低頭給對方摸摸，並用大姐姐般的溫暖眼神偷親小主人一口。

礙於小主人還不會掌握力道，會讓米漿想逃開。媽媽笑說，「我當下覺得米漿真的好無奈喔～哈哈哈，不想被弟弟抓但又很愛阿嬤，只好硬著頭皮讓弟弟吸吸跟撒嬌。」

▲弟弟無時無刻都想騷擾米漿。



▲米漿簡直快瘋了。

媽媽心疼米漿一直被兒子騷擾，會故意讓他們「角色對調」，安排米漿到遊戲休息室玩耍與睡覺，讓外頭的兒子找不到。媽媽笑說，「全職保姆真的不好當，米漿在哪兒子就要跟到哪，米漿整個快要崩潰了哈哈哈！完全沒有休息時間，以前爸爸問牠要不要去上班，牠都轉頭說不去。最近被兒子搞到下午無法睡覺，有天爸爸就問要不要上班，米漿一點沒遲疑，超想去上班。」

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▲全職保姆真不好當。

▲媽媽心疼米漿很累，只好先把牠關在遊戲室裡面。

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