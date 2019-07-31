外面狂風暴雨！　店家「抱浪浪進門躲雨」還幫擦乾...牠卻一臉抱歉

▲善心店家讓浪浪進門躲雨還幫忙擦乾。（圖／翻攝自臉書「Anonymous Friend」，下同）

記者陳靜／綜合報導

國外1隻流浪黃狗因為看見外頭下著狂風暴雨，便悄悄地找了某間店家的屋簷下暫時坐著避雨，其店主見狀後，馬上將大門打開，揮著手喊聲示意要浪浪進門躲雨，眼看著另1隻黑白汪隨後前來，他也暖心地將狗狗抱進屋內，甚至拿出毛巾幫牠們擦乾，此時2汪的表情充滿了歉意，不過，這樣的畫面也讓網友好感動。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

店家一看到浪浪坐在門外，便二話不說敞開大門邀請牠進來躲雨，他熱情地向狗狗招手呼喊著，汪汪看見好心的店主後，掩飾不住內心的激動，不禁開心地搖起尾巴，但同時牠似乎又覺得有些抱歉，因此在原地猶豫了許久，想要進門卻又怕麻煩人家，過了將近20秒後，牠才緩緩地踏進店裡，但也只敢輕輕地坐在門口。

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▲浪浪們不好意思進門打擾，進來也只敢坐在門口。

後來，1隻流浪的黑白色狗狗也害羞地在門口徘徊，店主見狀後，立刻親自上前將牠抱進屋內，2汪垂著耳朵，帶著愧疚的神情乖乖坐在門邊，而善心的店主甚至拿出毛巾幫牠們把身上的雨水擦乾，雖然店內被弄得濕答答，但店主仍笑著打赤腳善待浪浪們，超暖心的畫面讓網友讚爆，也希望世界上能有更多像他們一樣愛護動物的人們。

臉書粉專「Anonymous Friend」28日PO出這則影片，短短的3天內，就吸引了140萬次觀看數，網友也紛紛在底下留言回覆，「謝謝如此善良的店家」、「一定會有好報的」、「代替浪浪和您說聲感謝」、「謝謝你，上帝保佑你！」、「好感動，店家是天使」、「狗狗的表情很讓人心疼」、「牠很怕麻煩別人」、「下雨天請給浪浪一個躲避的地方」、「如果世界上的人都這麼有愛心就好了」、「很溫暖的店家」、「多一點包容和同情可以讓世界更好」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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