ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

外面狂風暴雨！　店家「抱浪浪進門躲雨」還幫擦乾...牠卻一臉抱歉

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲善心店家抱浪浪進門躲雨還幫擦乾。（圖／翻攝自臉書「Anonymous Friend」）

▲善心店家讓浪浪進門躲雨還幫忙擦乾。（圖／翻攝自臉書「Anonymous Friend」，下同）

記者陳靜／綜合報導

國外1隻流浪黃狗因為看見外頭下著狂風暴雨，便悄悄地找了某間店家的屋簷下暫時坐著避雨，其店主見狀後，馬上將大門打開，揮著手喊聲示意要浪浪進門躲雨，眼看著另1隻黑白汪隨後前來，他也暖心地將狗狗抱進屋內，甚至拿出毛巾幫牠們擦乾，此時2汪的表情充滿了歉意，不過，這樣的畫面也讓網友好感動。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

店家一看到浪浪坐在門外，便二話不說敞開大門邀請牠進來躲雨，他熱情地向狗狗招手呼喊著，汪汪看見好心的店主後，掩飾不住內心的激動，不禁開心地搖起尾巴，但同時牠似乎又覺得有些抱歉，因此在原地猶豫了許久，想要進門卻又怕麻煩人家，過了將近20秒後，牠才緩緩地踏進店裡，但也只敢輕輕地坐在門口。

請繼續往下閱讀...

▲善心店家抱浪浪進門躲雨還幫擦乾。（圖／翻攝自臉書「Anonymous Friend」）

▲浪浪們不好意思進門打擾，進來也只敢坐在門口。

後來，1隻流浪的黑白色狗狗也害羞地在門口徘徊，店主見狀後，立刻親自上前將牠抱進屋內，2汪垂著耳朵，帶著愧疚的神情乖乖坐在門邊，而善心的店主甚至拿出毛巾幫牠們把身上的雨水擦乾，雖然店內被弄得濕答答，但店主仍笑著打赤腳善待浪浪們，超暖心的畫面讓網友讚爆，也希望世界上能有更多像他們一樣愛護動物的人們。

臉書粉專「Anonymous Friend」28日PO出這則影片，短短的3天內，就吸引了140萬次觀看數，網友也紛紛在底下留言回覆，「謝謝如此善良的店家」、「一定會有好報的」、「代替浪浪和您說聲感謝」、「謝謝你，上帝保佑你！」、「好感動，店家是天使」、「狗狗的表情很讓人心疼」、「牠很怕麻煩別人」、「下雨天請給浪浪一個躲避的地方」、「如果世界上的人都這麼有愛心就好了」、「很溫暖的店家」、「多一點包容和同情可以讓世界更好」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

 

▼更多精采影音

關鍵字： 流浪狗浪浪躲雨店家下雨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

怕狗在家太焦慮　她緊張開監視器見「真相」：我太看得..

推車停餐廳外2小時「長出1隻瀏海貓」　她輕推問喵：..

哥半強迫教「認識硬幣」問總數　喵看了47秒...滿..

吃到一半被抓包！　通心粉鼠「舉雙手投降」萌翻.....

早上才來搶劫！　同群搶劫犯暴衝「有肉肉」　她無言：..

影／看到嬰兒秒收尾巴！　爸一句「借他玩」...喵秒..

雷射筆逗貓卻逗到「窗外新寵物」？　網笑噴敲碗：收編..

3腳柴「玩具掉深處」撿不到　暖姐秒現身解救...畫..

菜市場必備神器→貓咪蒐集器　10秒內吸4喵...網..

恰雜某汪每天家暴狂啃爸　發現鏡頭...秒變淑女「溫..

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...

聽話喵看到嬰兒立馬收尾巴！　爸求借玩...伸出變成..

看見偶像！大丹犬盯電視跟跳30秒 夢想「當匹賽馬..

小主人半強迫式教「認識硬幣」 喵狂盯盤子47秒滿..

叫名字不理！自戀柴聽見「小帥哥」　秒回眸笑：找我嗎..

越臭越香！萌貓深聞爸「原汁襪」　狂蹭頭露銷魂臉；就..

臺灣蟻窟-抓到蟻后了？大飛隨便撿一大堆 ｜採集婚飛..

愛寶寵新知-【獸醫這麼說】毛孩溺水怎麼急救？

別吵我！搓臉、搖晃眼皮照樣緊閉 汪躺腿「睡到斷頭..

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：..

毛毛臉到死亡長一樣！1張圖揭「可怕熱傷害」：忍耐原..

外面狂風暴雨！　店家「抱浪浪進門躲雨」還幫擦乾....

投稿最萌鬼照拿獎金！　高級寵物餐桌要送你　加碼「人..

出門前先過這關！主子趴好屁屁抬高30度　網聽「紮實..

等主人挑鞋...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人..

5鯨魚沙灘擱淺…遊客潑水幫遮陽　百人花9小時全部救..

她為3汪造夢幻豪宅…坐擁花台、超大廳　網看呆：比我..

警察出手敲破路邊車窗…那一刻眾人竟圍觀鼓掌　近看原..

最聰明牧羊犬懂「1022個單字+邏輯推理」　追隨老..

喵每天尿尿都同個形狀　中途媽看懂被暖哭：這是牠說謝..

【核准設立純網銀】蔡鐘慶／「純網銀」的愛恨情愁

慘遭大火包圍、被山老鼠不停開槍　巡山員苦命守護台灣

黃奎博／台灣地位若未定　政府都不政府了

七夕撩男必勝守則！3大「飾品搭配術」＋小資族珠寶推..

李珍妮罵檢察官「包庇詐欺集團」　永達保險提告「侮辱..

恐怖！「混合毒品」讓吸毒人數創新高　年輕女比男更愛..

蘿莉音網美「大媽真面目」曝光！粉絲數反激增5萬→6..

公幼不足、代理師占60％　教團籲教育部公共化幼兒園..

贈獎／搞怪搖滾樂團「TDCC」　8月首次登台開唱！

想練韓文？這個交友軟體公認「超多」歐爸韓妞可以認識

寵物動物熱門新聞

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

怕狗太焦慮　她見監視器真相傻眼

雷射筆逗貓卻逗到「窗外新寵物」

老師點名少一位　網見遲到汪笑炸

科摩多巨蜥6口生吞猴子　血腥畫..

汪身體呈祈禱姿　過來人一看嚇壞

爸一句「借他玩」喵放尾狂甩逗兒

鄰居抱怨狗狗似有狂犬病！警到場..

女兒吃壽司只要白飯　原因讓媽淚

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

他養貓被打槍　1年後結局神展開

大哥汪見「蔬菜餐」表情超厭世！

上廁所有大蛇頭！怒砸馬桶引4米..

5鯨魚擱淺沙灘　百人花9小時搶..

讀者迴響

熱門新聞

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

怕狗太焦慮　她見監視器真相傻眼

雷射筆逗貓卻逗到「窗外新寵物」

老師點名少一位　網見遲到汪笑炸

科摩多巨蜥6口生吞猴子　血腥畫..

汪身體呈祈禱姿　過來人一看嚇壞

爸一句「借他玩」喵放尾狂甩逗兒

鄰居抱怨狗狗似有狂犬病！警到場..

女兒吃壽司只要白飯　原因讓媽淚

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

他養貓被打槍　1年後結局神展開

大哥汪見「蔬菜餐」表情超厭世！

上廁所有大蛇頭！怒砸馬桶引4米..

5鯨魚擱淺沙灘　百人花9小時搶..

消防員緊急出任務　內賊猛嗑便當

最新影片

更多

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

聽話喵看到嬰兒立馬收尾巴！　爸求借玩...伸出變成「逗孩棒」

看見偶像！大丹犬盯電視跟跳30秒 夢想「當匹賽馬」還低吼：我也會

小主人半強迫式教「認識硬幣」 喵狂盯盤子47秒滿頭問號：蛤？

叫名字不理！自戀柴聽見「小帥哥」　秒回眸笑：找我嗎...馬麻hen無奈

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面