想吃麵麵...法鬥心急攔截　彈射「水潤大眼」皺眉逼視

▲法鬥見到食物就想吃。（圖／翻攝自抖音用戶「47888959」）

實習記者曾珮瑄／綜合報導

要我暗示幾遍？抖音用戶「47888959」近日上傳一則影片，畫面中有隻黑色法鬥見到人吃東西，立刻伸出左掌用力壓制對方的手，還雙眼發亮，一臉就像在訴說，「我的眼睛表達不夠明顯嗎？還要我暗示幾遍⋯⋯？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

影片中法鬥一見到人嘴裡的麵條掉下，牠便受腦海中湧上的潛意識慫恿，毫不猶豫地伸出手放在對方手上，對方見狀後趕緊防禦，牠依舊不肯服軟、節節逼近，三番兩次地用熱切的眼神逼視，但使出的招數實在沒甚麼殺傷力，對方根本沒有要餵的意思，到後來也只是自顧自地享用大餐，讓法鬥一臉超失望。

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該段影片被轉發到臉書社團「爆笑公社」，短短時間就獲得8000多人按讚，也讓不少網友笑翻表示，「確定過眼神！你該餵我了⋯」、「超Q的眼神」、「這吃的下嗎？光看眼神吃不下去了」、「這個水汪汪的眼睛」、「這眼神已經融化我的心<3」、「牠在提醒你有一條麵掉出來了」、「已笑翻⋯」、「汪：給你一個眼神，自己體會」、「全世界最可愛的狗就是法鬥了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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