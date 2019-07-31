我們在等主人！2汪趴門口「回眸一笑」　女客萌暈：還會禮貌讓路耶

▲Murphy和Amber知道裡面不能進去，乖乖趴在門口等主人。（圖／網友Fiola Kao‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／採訪報導

「汪：我們在等主人喔！」。台北女網友Fiola Kao這天下課路過八德路上的便利超商，原本要進去儲值，意外發現門口趴著兩隻大狗，瞧牠們認真的表情「等主人」，聽到有人叫牠們還會「回眸一笑」，當場被整個過程萌到不行，直呼「第一次看到狗狗這麼乖！」

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照片中，黃金獵犬與喜樂帝四腿伸直，兩狗像好朋友一樣地並排在一起。只見牠們非常忠誠，眼神從頭到尾緊盯超商內的主人看，看到有客人要進去時，還會默默起身讓路，不阻礙門口交通。Fiola Kao笑說，「而且叫牠們也是神回頭，一副『你在看我嗎？』哈哈。」

▲汪星人：記得買我們的罐罐啊！



Fiola Kao表示，兩隻汪星人的教養很不錯。「牠們的主人好像也在裡面買東西，牠們看了約有10分鐘左右，而且教養真的不錯，會很有禮貌的讓路唷。」Fiola Kao將逗趣的兩張照片分享到「有點毛毛的」社團，吸引2000多人按讚。

網友看完在底下留言，「好乖好乖」、「好乖又漂亮的孩子」、「好棒又好乖～羨慕」、「怎麼教的？也太乖太穩定了」、「這是Murphy和Amber嗎」，並且釣出真正的飼主回應，「在自家樓下被逮到了，哈哈哈哈。」

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小提醒，出門在外要記得繫上牽繩喔，防止走失與其它意外發生。

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