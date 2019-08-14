即新聞出品：文字／蘇庭緯、攝影／林哲安、陳昱光 、剪輯／陳昱光

「如果我不做這些運狗的工作，可能癌症死掉了也不一定...」今（2019）年61歲的小黃司機尤河清，做著多數司機不願做的工作－運狗。他運的狗多半是路邊浪浪，或是被遺棄等待救援的毛孩。尤河清不怕滿身瘡痍、又髒又臭的狗兒弄亂他的車，反倒為這些可憐的小生命，盡力打造舒適的乘車環境，讓牠們能安全無恙地，從A點移動到B點。因「運狗」多年、經驗豐富，讓尤河清聞名全台，間接成為許多愛媽、愛爸們救援毛孩時的最佳後盾。



▲尤河清位於三峽狗園（圖／記者林哲安攝）

好賭的他 一次載客徹底改變人生

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32歲事業收掉後，尤河清開起計程車，「那時每天都在賭博，一個月差不多回家5天而已」老婆和孩子對愛打麻將、不常回家的尤河清「很感冒」，卻又無可奈何。直到41歲那年，尤河清載到一群救援浪浪的老師們，載著載著，就這麼載出了「感情」。「我常跟人家狗友講，我天生不是愛狗的。但是你接觸久了真的是，會了解牠們是有思想的，牠們是跟我們人類似啦！我們人不幫牠，牠們真的非常可憐。」尤河清說。

20多年前動物救援資源不比現在，設施跟人力尚未到位，有群熱心的老師集合起來，將薪水東湊一點、西湊一些，開始在路邊做起動物救援。尤河清因開車認識了這些老師，不排斥動物上車的他，陸陸續續為老師們運送起救援動物，或是將打理好的毛孩送去認養人家中。「你看20年前，哪一部車子要帶狗？帶狗有味道，大家都排斥狗。」尤河清回憶道。看老師們救援辛苦，心生敬佩的尤河清，車資常以「成本價」計算，例如跳錶500元，他只收150元。這一個佛心，讓尤河清的名聲口耳相傳。需要運載動物時，想到的都是他。漸漸地，尤河清賭博邀約少去了，時間都花在「運狗」上頭；而原本「載人」的車，慢慢轉為只「載狗」，他笑說，「這7年我沒有再帶人了，現在帶狗都帶不完了。」



▲尤河清與認養人（圖／尤河清提供）

跑遍全台第一人 協助救援不遺餘力

年輕時候的尤河清，載著狗一天跑車16個小時，哩程數平均一天是800公里。由於不限乘載地區，住在台北的他，常在凌晨4、5點南下協助救援，更遠甚至跑到花東地區。他的車內天天消毒除臭，並常備運輸籠、糧食、零食、薄被毯子，都是為了要讓這些「長途旅客」們有個安全又舒適的乘坐環境。笑稱自己是第一個跑全台的小黃司機，尤河清細數過去運狗的輝煌紀錄，「最高紀錄，如果連小狗算下去，我（一天）3、40隻沒問題，帶大狗我（一次）可以帶到12隻左右。」不論是運狗的累積數量或時間，尤河清的經驗值堪稱空前絕後，「帶狗我最厲害就是說，受傷的狗我就訓練到知道怎麼處理、對狗的個性要怎麼處理，所以是累積起來的經驗，我號稱全台帶狗沒有比我更厲害的！」尤河清眼神充滿自信地說。



▲ 尤河清的車內總是放了許多救援的備品（圖／記者林哲安攝）

除了主動減免車資，尤河清更自掏腰包幫助愛媽、愛爸。他收購飯店旅館淘汰的棉被、浴巾，捐贈給山裡的中小型狗園，讓受傷的狗有軟榻休養、也為山中冬天的低溫做準備。他也時不時小額捐助小型愛媽，希望愛媽在照顧狗的同時，也能好好照顧自己。「我常跟人家講說，幫助她們這種小愛媽，其實你再多的錢也是幫不完，但是就是鼓勵性質就好，給她們有信心。」有些資源相對缺乏的中小型狗園，當愛媽生病、人力短缺時，環境不免髒亂。此時尤河清還會請清潔環境的工作人員清掃園區，讓愛媽們無後顧之憂。

快要70歲的三峽武愛媽當初也是透過友人介紹，認識了尤河清司機。從台南北上的武愛媽，沒有機車以外的交通工具，長期以來都是請尤河清協助接送狗狗。「認識他以後，在交通方面我解決好大的問題。」武愛媽感激道。



▲ 三峽狗園武愛媽（圖／記者林哲安攝）

花光積蓄為了牠 卻意外拯救自己

尤河清表示，助狗20年來，花費幾百萬跑不掉，賺的錢都用光光。就在3年多前，尤河清久咳不癒，他一直當做感冒吃藥。期間他接獲一名亞東醫院的護士託他載狗，護士看他咳嗽不斷，稍做關心。3個月後，該名護士再次委託尤河清送狗時，不見他病症好轉，便逼迫他去檢查身體。「因為她們畢竟是護士嘛，所以敏感度比較高。」尤河清說。不料檢查結果出來，竟是甲狀腺癌初期，尤河清在一周內動了手術，預後良好，直到現在都持續追蹤，身體沒什麼問題。這起因救狗卻意外救了自己的親身經歷，讓他心有戚戚焉，「如果我不做這些運狗的工作，可能癌症死掉了也不一定，所以我就常鼓勵人家一定要做善事，無形中都會幫助到我們。」

因癌症獲得的保險理賠金，在尤河清身上也沒有存留太久，尤河清受訪時跟記者表示，7、80萬的理賠金，3年來全拿去救助動物，所剩無幾。「每個月還貼一萬，因為（車輛）保養費、油錢、過路費很傷欸！」尤河清說。或許是「天公疼憨人」，尤河清說就在癌症的保險理賠金用完之時，他發生了一個車禍，由於肇責在對方，他因此獲賠38萬。這天外飛來一筆的資金，像是冥冥中注定，讓他還能再繼續撐個2、3年。



▲尤河清車禍後復健（圖／尤河清提供）



▲尤河清與妻子（圖／尤河清提供）

雖然積蓄都拿來救援動物，不過看見尤河清的轉變，他的太太和兒子不僅高興，也在背後全力支持。從過去每月回家5天，到現在每月回家22天；從好賭成性，到竭盡心力協助救援，尤河清因狗改變了一生。他表示，太太知道自己是以做善事的心態在幫助救援，「我以前在賭博的時候，時常門鎖住，不讓我回家，後來我做這個她也很高興啊，衣服妳看，洗得白白的，都是她幫我洗。」尤河清拉起身上白到不能再白的襯衫哈哈笑說。

救援雖苦 最高興的莫過於讓牠們回家

▲尤河清與被救援犬（圖／尤河清提供）

多年的救援經驗，讓尤河清難忘的事情也不少。一次是路人撿到一隻狗，通報他載去狗園，「那隻狗坐在前面一直跟我撥腳，看牠的眼神，好像要拜託我說送牠回家。」恰巧當天有媒體要採訪尤河清，他就帶著那隻狗一同前往受訪。由於狗狗的花色十分特殊，

報導刊出後被狗主人看到，與尤河清聯絡要領回狗狗。這才知道，原來該狗是隻走失犬，主人已經找了好久，因為看到尤河清的報導，才有機會和寶貝愛犬團聚。

另外，會通報尤河清載狗的，偶爾也有救援以外的需求。協助救援那麼多的浪浪，尤河清明白，沒家的狗會有多麼可憐。他曾載過要將家犬送去收容所棄養的主人，此時他會詢問對方原因，如果對方是暫時的難關所以棄養，尤河清便會協助安置，並請主人補貼些許費用；如果狗主人經濟上有困難，尤河清則免費幫忙安置，待難關度過後，狗狗跟主人就能再次團圓。「差不多7、8成，他們難關過了之後，他們會來帶回去，有2成就不知去向」尤河清認為，錢不在他的衡量之內，一切只要狗狗幸福就好。

無合適接班人 對狗始終放心不下

患病加上車禍後的尤河清，現在救援時間較過去縮短，過去一天跑800公里，現在縮為4～500公里，也規定自己一周頂多南下協助救援2次，避免太過疲累，身體再次出狀況。年紀漸長的他，也曾思考過退休問題。6年多前，當初一起救援的老師們，曾勸過尤河清要逐步放下運狗工作，為自己的老後規劃、存錢養老。尤河清被老師們逼到說好，更揚言「我下個禮拜就通通把電話改掉！」誰知道一周後，在台灣消跡半個世紀的狂犬病再現，動物疫情於中南部及東部山區持續發現。為了要控制犬隻狂犬病，大規模讓犬隻接種狂病疫苗是當時最有效的辦法。短時間內，每家每戶都跟尤河清連繫運送狗狗去打疫苗，忙得他昏天暗地。「很多狀況我知道我沒有去做，那隻狗沒有希望。」看到那麼多需要幫助的狗，尤河清心生憐憫，自此再也不敢輕易說退休。

被問及「尤河清哪天退休怎麼辦？」三峽武愛媽雖略感不捨，但她也認為人到了某個年紀，就該休息，「一切順其自然，我相信會有後繼來者。」她舉例自己看太多愛媽突然倒下的例子，因此認為不管是自己、或是尤河清，都得要未雨綢繆、提早計畫，因為人生無常，很多事都很難說。



▲尤河清對狗兒始終放心不下（圖／尤河清提供）

距離退休之日似乎遙遙無期，不過尤河清樂見越來越多新血投入動保領域，他也呼籲狗友們要支援互助，不要彼此攻擊，「我在這裡面我常說我是一個很快樂的人，我們只針對狗而已啊，不會針對人，人比較難處理。」心存善念、謹記幫助狗兒的愉快，人稱狗菩薩的尤河清，要持續做到老了、不能動的那天。