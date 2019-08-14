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「救狗也救了自己」花光積蓄跑全台...超佛心寵物友善司機尤河清

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即新聞出品：文字／蘇庭緯、攝影／林哲安、陳昱光 、剪輯／陳昱光

「如果我不做這些運狗的工作，可能癌症死掉了也不一定...」今（2019）年61歲的小黃司機尤河清，做著多數司機不願做的工作－運狗。他運的狗多半是路邊浪浪，或是被遺棄等待救援的毛孩。尤河清不怕滿身瘡痍、又髒又臭的狗兒弄亂他的車，反倒為這些可憐的小生命，盡力打造舒適的乘車環境，讓牠們能安全無恙地，從A點移動到B點。因「運狗」多年、經驗豐富，讓尤河清聞名全台，間接成為許多愛媽、愛爸們救援毛孩時的最佳後盾。

▲寵物友善司機尤河清。（圖／記者林哲安攝）
▲尤河清位於三峽狗園（圖／記者林哲安攝）

好賭的他　一次載客徹底改變人生

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32歲事業收掉後，尤河清開起計程車，「那時每天都在賭博，一個月差不多回家5天而已」老婆和孩子對愛打麻將、不常回家的尤河清「很感冒」，卻又無可奈何。直到41歲那年，尤河清載到一群救援浪浪的老師們，載著載著，就這麼載出了「感情」。「我常跟人家狗友講，我天生不是愛狗的。但是你接觸久了真的是，會了解牠們是有思想的，牠們是跟我們人類似啦！我們人不幫牠，牠們真的非常可憐。」尤河清說。

20多年前動物救援資源不比現在，設施跟人力尚未到位，有群熱心的老師集合起來，將薪水東湊一點、西湊一些，開始在路邊做起動物救援。尤河清因開車認識了這些老師，不排斥動物上車的他，陸陸續續為老師們運送起救援動物，或是將打理好的毛孩送去認養人家中。「你看20年前，哪一部車子要帶狗？帶狗有味道，大家都排斥狗。」尤河清回憶道。看老師們救援辛苦，心生敬佩的尤河清，車資常以「成本價」計算，例如跳錶500元，他只收150元。這一個佛心，讓尤河清的名聲口耳相傳。需要運載動物時，想到的都是他。漸漸地，尤河清賭博邀約少去了，時間都花在「運狗」上頭；而原本「載人」的車，慢慢轉為只「載狗」，他笑說，「這7年我沒有再帶人了，現在帶狗都帶不完了。」

▲尤河清和認養人。（圖／尤河清提供）
▲尤河清與認養人（圖／尤河清提供）

跑遍全台第一人　協助救援不遺餘力

年輕時候的尤河清，載著狗一天跑車16個小時，哩程數平均一天是800公里。由於不限乘載地區，住在台北的他，常在凌晨4、5點南下協助救援，更遠甚至跑到花東地區。他的車內天天消毒除臭，並常備運輸籠、糧食、零食、薄被毯子，都是為了要讓這些「長途旅客」們有個安全又舒適的乘坐環境。笑稱自己是第一個跑全台的小黃司機，尤河清細數過去運狗的輝煌紀錄，「最高紀錄，如果連小狗算下去，我（一天）3、40隻沒問題，帶大狗我（一次）可以帶到12隻左右。」不論是運狗的累積數量或時間，尤河清的經驗值堪稱空前絕後，「帶狗我最厲害就是說，受傷的狗我就訓練到知道怎麼處理、對狗的個性要怎麼處理，所以是累積起來的經驗，我號稱全台帶狗沒有比我更厲害的！」尤河清眼神充滿自信地說。

▲尤河清後車廂放滿為了救狗準備的用品。（圖／記者林哲安攝）
▲ 尤河清的車內總是放了許多救援的備品（圖／記者林哲安攝）

除了主動減免車資，尤河清更自掏腰包幫助愛媽、愛爸。他收購飯店旅館淘汰的棉被、浴巾，捐贈給山裡的中小型狗園，讓受傷的狗有軟榻休養、也為山中冬天的低溫做準備。他也時不時小額捐助小型愛媽，希望愛媽在照顧狗的同時，也能好好照顧自己。「我常跟人家講說，幫助她們這種小愛媽，其實你再多的錢也是幫不完，但是就是鼓勵性質就好，給她們有信心。」有些資源相對缺乏的中小型狗園，當愛媽生病、人力短缺時，環境不免髒亂。此時尤河清還會請清潔環境的工作人員清掃園區，讓愛媽們無後顧之憂。

快要70歲的三峽武愛媽當初也是透過友人介紹，認識了尤河清司機。從台南北上的武愛媽，沒有機車以外的交通工具，長期以來都是請尤河清協助接送狗狗。「認識他以後，在交通方面我解決好大的問題。」武愛媽感激道。

▲三峽狗園武愛媽。（圖／記者林哲安攝）
▲ 三峽狗園武愛媽（圖／記者林哲安攝）

花光積蓄為了牠　卻意外拯救自己　

尤河清表示，助狗20年來，花費幾百萬跑不掉，賺的錢都用光光。就在3年多前，尤河清久咳不癒，他一直當做感冒吃藥。期間他接獲一名亞東醫院的護士託他載狗，護士看他咳嗽不斷，稍做關心。3個月後，該名護士再次委託尤河清送狗時，不見他病症好轉，便逼迫他去檢查身體。「因為她們畢竟是護士嘛，所以敏感度比較高。」尤河清說。不料檢查結果出來，竟是甲狀腺癌初期，尤河清在一周內動了手術，預後良好，直到現在都持續追蹤，身體沒什麼問題。這起因救狗卻意外救了自己的親身經歷，讓他心有戚戚焉，「如果我不做這些運狗的工作，可能癌症死掉了也不一定，所以我就常鼓勵人家一定要做善事，無形中都會幫助到我們。」

因癌症獲得的保險理賠金，在尤河清身上也沒有存留太久，尤河清受訪時跟記者表示，7、80萬的理賠金，3年來全拿去救助動物，所剩無幾。「每個月還貼一萬，因為（車輛）保養費、油錢、過路費很傷欸！」尤河清說。或許是「天公疼憨人」，尤河清說就在癌症的保險理賠金用完之時，他發生了一個車禍，由於肇責在對方，他因此獲賠38萬。這天外飛來一筆的資金，像是冥冥中注定，讓他還能再繼續撐個2、3年。

▲尤河清車禍後。（圖／尤河清提供） ▲尤河清車禍後。（圖／尤河清提供）
▲尤河清車禍後復健（圖／尤河清提供）

▲尤河清和太太。（圖／尤河清提供）
▲尤河清與妻子（圖／尤河清提供）

雖然積蓄都拿來救援動物，不過看見尤河清的轉變，他的太太和兒子不僅高興，也在背後全力支持。從過去每月回家5天，到現在每月回家22天；從好賭成性，到竭盡心力協助救援，尤河清因狗改變了一生。他表示，太太知道自己是以做善事的心態在幫助救援，「我以前在賭博的時候，時常門鎖住，不讓我回家，後來我做這個她也很高興啊，衣服妳看，洗得白白的，都是她幫我洗。」尤河清拉起身上白到不能再白的襯衫哈哈笑說。

救援雖苦　最高興的莫過於讓牠們回家

▲寵物友善司機尤河清。（圖／尤河清提供） ▲尤河清與救援犬。（圖／尤河清提供）

▲尤河清與被救援犬（圖／尤河清提供）

多年的救援經驗，讓尤河清難忘的事情也不少。一次是路人撿到一隻狗，通報他載去狗園，「那隻狗坐在前面一直跟我撥腳，看牠的眼神，好像要拜託我說送牠回家。」恰巧當天有媒體要採訪尤河清，他就帶著那隻狗一同前往受訪。由於狗狗的花色十分特殊，
報導刊出後被狗主人看到，與尤河清聯絡要領回狗狗。這才知道，原來該狗是隻走失犬，主人已經找了好久，因為看到尤河清的報導，才有機會和寶貝愛犬團聚。

另外，會通報尤河清載狗的，偶爾也有救援以外的需求。協助救援那麼多的浪浪，尤河清明白，沒家的狗會有多麼可憐。他曾載過要將家犬送去收容所棄養的主人，此時他會詢問對方原因，如果對方是暫時的難關所以棄養，尤河清便會協助安置，並請主人補貼些許費用；如果狗主人經濟上有困難，尤河清則免費幫忙安置，待難關度過後，狗狗跟主人就能再次團圓。「差不多7、8成，他們難關過了之後，他們會來帶回去，有2成就不知去向」尤河清認為，錢不在他的衡量之內，一切只要狗狗幸福就好。

無合適接班人　對狗始終放心不下

患病加上車禍後的尤河清，現在救援時間較過去縮短，過去一天跑800公里，現在縮為4～500公里，也規定自己一周頂多南下協助救援2次，避免太過疲累，身體再次出狀況。年紀漸長的他，也曾思考過退休問題。6年多前，當初一起救援的老師們，曾勸過尤河清要逐步放下運狗工作，為自己的老後規劃、存錢養老。尤河清被老師們逼到說好，更揚言「我下個禮拜就通通把電話改掉！」誰知道一周後，在台灣消跡半個世紀的狂犬病再現，動物疫情於中南部及東部山區持續發現。為了要控制犬隻狂犬病，大規模讓犬隻接種狂病疫苗是當時最有效的辦法。短時間內，每家每戶都跟尤河清連繫運送狗狗去打疫苗，忙得他昏天暗地。「很多狀況我知道我沒有去做，那隻狗沒有希望。」看到那麼多需要幫助的狗，尤河清心生憐憫，自此再也不敢輕易說退休。

被問及「尤河清哪天退休怎麼辦？」三峽武愛媽雖略感不捨，但她也認為人到了某個年紀，就該休息，「一切順其自然，我相信會有後繼來者。」她舉例自己看太多愛媽突然倒下的例子，因此認為不管是自己、或是尤河清，都得要未雨綢繆、提早計畫，因為人生無常，很多事都很難說。

▲尤河清位於狗園。（圖／尤河清提供）
▲尤河清對狗兒始終放心不下（圖／尤河清提供）

距離退休之日似乎遙遙無期，不過尤河清樂見越來越多新血投入動保領域，他也呼籲狗友們要支援互助，不要彼此攻擊，「我在這裡面我常說我是一個很快樂的人，我們只針對狗而已啊，不會針對人，人比較難處理。」心存善念、謹記幫助狗兒的愉快，人稱狗菩薩的尤河清，要持續做到老了、不能動的那天。

關鍵字： 寵物友善司機尤河清計程車小黃運將動物救援癌症車禍暖聞佛心酢漿草的超能力

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