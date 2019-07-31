大象被鐵鉤毒打猛刺…滿頭血乾涸染成紫黑色　泰觀光局籲抵制

You can stop inhumanity tortured on elephants by stop riding an elephant! pic.twitter.com/oYtPd0wXzI — abang da balik (@faizalghazaly) April 12, 2019

記者吳美依／綜合報導

澳洲網友abang da balik日前到泰國觀光，拍下當地旅遊業者為了娛樂用途虐待大象的畫面。照片中，管理員用銳利的金屬鉤猛刺，讓大象身上布滿傷疤，鮮血不斷流下來。根據了解，泰國政府目前致力於根除這種情況，觀光局也呼籲民眾抵制沒有善待動物的企業。

abang da balik在貼文中表示，「你可以阻止大象遭遇的不人道虐待，不要再騎乘大象了！」照片中，大象的背上和頭上滿是新舊夾雜的傷口，數量多得數不清，其中一隻大象的額頭甚至已經被血染成紫黑色。

網友指出，這些照片應該是在普吉府（Phuket）拍攝。據悉，某些泰國旅遊公司以餵食、騎乘動物的服務和雜耍表演作為噱頭，吸引國內外觀光客。世界動物保護協會（World Animal Protection）估計，亞洲目前至少有30000頭大象被當成娛樂觀光產業的搖錢樹，其中大約有77％都遭遇不人道對待。

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▲泰國新年時大象也被利用來與觀光客同樂。（圖／達志影像／美聯社）

《每日郵報》報導，許多大象嬰孩時期就被帶走，無時無刻被綁在短鐵鍊上，如果不聽話，就會遭到鐵鉤或其他鋒利物品毆打，只能吃一點點食物。有些大象因此產生「左右擺頭」的行為，時常被誤認為想要玩耍，其實是感到孤單時的應對機制。

▲大象出現在泰國運動賽事上。（圖／達志影像／美聯社）

泰國國家公園野生動物部門的獸醫馬尼陽（Patrapol Maneeorn）表示，國內目前大約有3500頭野生象，4500頭圈養象，政府目前積極和各種民間組織機構合作，希望能夠減少動物虐待的情況，「我們從多種面向嘗試，包括立訂政策、支持野生動物研究、照顧受傷動物、禁止非法野生動物貿易。」他也呼籲遊客抵制剝削動物的觀光景點。

泰國目前也有許多民間組織成立避難所，其中「大象谷」收容的象隻可以輕鬆自在地在廣場上漫步、覓食。創辦人海伍德（Jack Highwood）說，「被圈養的大象沒有辦法經歷這種待遇，牠們失去生存意志，根本無法反擊。」