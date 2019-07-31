制霸人類！拖拉機入侵家園　格鬥棕熊2腳站立使出「太極拳」嚇阻

▲ 棕熊為了驅趕拖拉機，2腳站立，揮舞雙手示威。（影片／翻攝自YouTube／Россия 24）

實習記者羅明輝／綜合報導

拳擊袋鼠和功夫熊貓有新的勁敵了！最近在俄羅斯庫頁島（Sakhalin），出現了一隻「精通武功」的太極棕熊，為了嚇阻剛好開車經過家園附近的拖拉車司機，牠竟然當場擺出類似一套太極拳的動作，搭配超嚴肅表情，讓人看了都覺得相當有趣。

根據英國《每日郵報》報導，從推拉車司機拍攝下來的影片可以到看見，3隻棕熊原本愜意的在四處走動，不過或許是因為地盤闖入不速之客，其中一隻棕熊突然步步逼近推拉車，接著就用2腳站立、挺起身子、豎起爪子，在空中揮舞雙手，彷彿就像是在炫耀自己的太極拳招式一樣，希望能讓拖拉車趕快離開。

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▲ 棕熊起身擺出「打太極」的動作 。（圖／翻攝自Facebook／НТВ）

面對棕熊的挑釁，拖拉車司機先是哈哈大笑了幾聲，接著也不甘示弱、開玩笑的對牠叫囂，「來打架呀！快過來！你以為你個頭大很厲害嗎？」等到棕熊離推拉車越來越近，他便突然按下喇叭，馬上把棕熊嚇得拔腿往後跑。

不過這隻棕熊仍然不死心，在原地徘徊片刻後，又馬上「捲土重來」，再度朝著推拉車的方向前進，與司機展開對峙，最後在站起來揮動雙手示威後，便昂首轉身離開，影片也在此時中斷，雖然不知道這場「決鬥」 的結果到底該算是誰輸誰贏，不過有趣的畫面也吸引了不少網友觀看。

▲為了守護家園，棕熊起身反抗入侵者 。（圖／翻攝自Facebook／НТВ）

網友們留言提到，「他會不會是肚子餓了，才會走向推拉機，起身跟你要飯吃。」、「牠的動作好可愛，像是武術動作或是在跳舞。」、「你不應該這樣取笑牠，我ˋ覺得牠可能是帶著小孩一起行動的母熊，因為怕你會侵犯牠的空間，或傷害牠的家人，才會走過來，起身威嚇。」